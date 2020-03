8 de Março de 1962. A manifestação das mulheres que não está nos livros

Reportagem

Com bombinhas de São João, Maria José Ribeiro anunciava o que viria a ser histórico. Naquela tarde de Março, no Porto, as mulheres foram protagonistas da luta antifascista e pela primeira vez exigiam ser “cidadãs de corpo inteiro”. Maria acabou por ser presa e pontapeada no peito pela PIDE. A manifestação do Dia Internacional da Mulher que a polícia jurava fracassar conseguiu afrontar o regime, destoar da luta da esquerda, mas foi esquecida por todos.