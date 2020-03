8 de Março de 1962. "Em Portugal, a mulher não tem direitos"

Outros panfletos dão destaque às lutas gerais como a guerra colonial, que tinha iniciado em 1961. Aliás, é através deste tema que as mulheres se dirigem aos homens do Porto (“as nossas irmãs, mães e esposas vão concentrar-se no dia 8 de Março. Com elas estaremos ombro a ombro a afirmar a vontade nacional pela paz em Angola, regresso dos soldados, aumentos de salários, diminuição do custo de vida, democracia e liberdade”) e aos “homens honrados” da PSP e GNR (“respeitai e deixai desfilar as mulheres do Porto (...) que desfilarão com a mensagem da paz para os homens, mulheres e meninos do mundo inteiro”).

