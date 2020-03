8 de Março de 1962. A chegada aparatosa da PSP

Apesar do atraso, a chegada foi aparatosa. Apareceram “cerca de uns 200 homens de capacete de aço e espingarda, que entravam em formatura”, “dois carros-tanque, lança jactos”, “três ou quatro pelotões” que levavam à frente um chefe de esquadra e “7 ou 8 carros de rádio patrulha”, descreve num relatório o funcionário da Delegação da Polícia do Porto. Considera, no entanto, que as patrulhas da PSP “não tinham instruções de como deviam agir, ou se as tinham não as cumpriram”, acrescenta.

