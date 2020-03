Instabilidade laboral em Lisboa fez crescer portos de Leixões e de Espanha

No período compreendido entre 2015 e 2019, os quatro portos que servem a Região Norte e a Região Centro do País – Viana, Leixões, Aveiro e Figueira da Foz – ganharam em conjunto 1,4 milhões de toneladas de carga, significando um crescimento de 5,7%. No mesmo período, os dois portos que servem a região de Lisboa e Vale do Tejo – Lisboa e Setúbal – tiveram um decréscimo de 7,3%, ou 1,7 milhões, no volume de carga movimentada.

