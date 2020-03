Juventus de Cristiano Ronaldo vence Inter de Milão e recupera liderança

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, venceu neste domingo por 2-0 o Inter de Milão, em jogo em atraso da 26.ª jornada realizado à porta fechada, devido ao surto de Covid-19, e recuperou a liderança da Liga italiana de futebol.

Começou bem a Juventus, com o internacional português muito rematador, e foi na sequência de um canto conquistado por Ronaldo, aos seis minutos, que o central holandês De Ligt cabeceou com perigo à baliza defendida pelo guarda-redes esloveno Samir Handanovic.

Aos 15 minutos, Ronaldo abriu para Blaise Matuidi, mas o remate do francês foi defendido pelo guarda-redes do Inter de Milão, e já na segunda parte, aos 54 minutos, a Juventus desfez a defesa do Inter e chegou à vantagem pelo galês Aaron Ramsey (1-0).

Paulo Dybala entrou aos 59 minutos por troca com o brasileiro Douglas Costa e dos pés do argentino surgiu o 2-0, aos 67 minutos, num lance de génio em que finta vários adversários e remata sem hipóteses de defesa para Samir Handanovic.

Já no período de descontos, Ronaldo teve por duas vezes a oportunidade de chegar ao golo e aumentar a vantagem da Juventus, mas os remates do português falharam a baliza do Inter Milão.

A Juventus recuperou a liderança da Liga italiana, com 63 pontos, mais um do que a Lazio (segunda), e nove do que o Inter de Milão, que manteve a terceira posição, com 54 pontos.

Ibrahimovic marcou mas não chegou

O Génova arrancou uma vitória por 2-1 em casa do AC Milan, com golos do macedónio Goran Pandev, aos sete minutos, e Francesco Cassata, aos 41’, e de nada valeu para evitar a derrota o golo do sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 77’.

Com os três pontos conquistados no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, o Génova deixou a zona de despromoção e ocupa agora o 17.º lugar, com 25 pontos, sendo a primeira equipa acima da linha de manutenção, com os mesmos pontos do Lecce (18.º).

O AC Milan, do português Rafael Leão, que saiu do banco aos 57 minutos, manteve o sétimo posto, com 36 pontos, e beneficiou do facto dos adversários mais directos, Verona (oitavo) e Parma (nono), ambos com 35, terem também perdido.

O Verona perdeu por 2-1 em casa da Sampdória, que deu a volta à desvantagem que nasceu de um autogolo do guarda-redes Emil Audero, aos 32 minutos, com um “bis” de Fabio Quagliarella, aos 77’ e aos 86’, na conversão de uma grande penalidade.

A Sampdória somou três pontos preciosos na luta pela permanência e segue agora na 16.ª posição, com 26 pontos e ainda um jogo em atraso, enquanto o Verona manteve o oitavo lugar, com 35, e falhou a ultrapassagem ao AC Milan.

A SPAL venceu por 1-0 em casa do Parma, do português Bruno Alves, colocando fim com o golo de Andrea Petagna, aos 71 minutos, de grande penalidade, a um ciclo de cinco derrotas consecutivas.

Com este triunfo, a SPAL entrega, embora que à condição, a “lanterna-vermelha” ao Brescia (20.º, com 16), que segunda-feira joga em casa do Sassuolo, e ascendeu ao 19.º lugar, com 18 pontos. O Parma manteve o nono posto, com 35 pontos.