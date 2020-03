Coronavírus: Motivos de segurança atrasam Parma-SPAL 75 minutos

O português Bruno Alves cometeu neste domingo o penálti que deu o triunfo à SPAL em casa do Parma, em jogo da 26.ª jornada da liga italiana de futebol, que começou com 1:15 horas de atraso.

Com as duas equipas quase prontas para começar a partida às 11:30, perante um estádio sem público, o árbitro acabou por mandar recolher as equipas ao balneário, por motivos de segurança relacionados com o coronavírus covid-19.

Minutos antes do início do jogo, o ministro do Desporto italiano pediu à federação de futebol que suspendesse os jogos da Série A, mas o organismo decidiu disputar os encontros marcados para hoje, que já tinham sido adiados da semana anterior.

Num encontro com poucas oportunidades de golo, o tento decisivo acabou por acontecer aos 70 minutos, por Petagna, na marcação de uma grande penalidade, cometida por Bruno Alves, capitão do Parma.

Com este resultado, o Parma segue na nona posição, com 35 pontos, enquanto a SPAL deixou provisoriamente a última posição, subindo a 19.ª, com 18 pontos, a sete da zona de manutenção.

Ainda neste domingo, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, recebe o Inter de Milão, num encontro entre segundo e terceiro classificado, respectivamente, numa partida que também será jogada à porta fechada.