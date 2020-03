Bruno Fernandes assiste na vitória do United no derby

O Manchester United venceu neste domingo o vizinho e rival City por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da liga inglesa, no qual o português Bruno Fernandes voltou a ser influente, fazendo o passe para o primeiro golo.

Aos 30 minutos, o médio português assistiu o francês Anthony Marital para o primeiro golo da equipa da casa, que subiu ao quinto lugar da liga inglesa, por troca com o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, que no sábado empatou sem golos na recepção ao Brighton.

Num jogo em que João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares nos bicampeões ingleses, o United chegou ao segundo golo já em tempo de descontos (90+6), por intermédio de McTominay, que beneficiou de um erro do guardião Ederson.

O Manchester City mantém o segundo lugar da prova, com 57 pontos, mais sete do que o Leicester que é terceiro, e a distantes 25 do líder Liverpool.