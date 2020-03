Audi promove energias alternativas no WCGC do Estoril

Os ventos, por vezes bem fortes, que fizeram sentir-se no Club Golf Estoril recordaram-nos porque Portugal tem andado na vanguarda mundial das energias renováveis e a Audi aproveitou a terceira etapa portuguesa do World Corporate Golf Challenge (WCGC) de 2020 para promover o seu modelo E-Tron.

Em tempos de combate às alterações climáticas, o SUV “full-size” da Audi combina um estilo desportivo com versatilidade para uma utilização quotidiana, recorrendo a dois motores elétricos, bem como a uma tração integral elétrica.

“Este ano reforçámos a aposta no golfe, até porque estamos a divulgar mais os modelos elétricos e híbridos, relacionados com a natureza. O golfe vem a propósito e é o mais indicado para essa associação”, disse Alberto Godinho, o diretor geral da Audi em Portugal.

Alberto Godinho é praticante de golfe e jogou o torneio, mas admite que as coisas não “correram especialmente bem, principalmente nos primeiros nove buracos. Nos segundos nove foi um bocadinho melhor”.

Contudo, a Audi não saiu de mãos a abanar de um campo icónico do golfe nacional, palco de várias edições do histórico Open de Portugal.

Afinal, foi a formação 3 da Audi a vencer a classificação gross, com 56 pontos, e, consequentemente, a qualificar-se para a Final Nacional, marcada para os dias 30 e 31 de maio, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

Para a associação ser ainda mais perfeita para o patrocinador desta etapa do Campeonato Mundial de Empresas, essa equipa foi constituída por Miguel Franco de Sousa (31 pontos), o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, e Manuel Quinta (25 pontos), o responsável máximo da secção de golfe do Automóvel Clube de Portugal.

A equipa Audi 3 constituída por Miguel Franco de Sousa e Manuel Quinta, aqui com os parceiros de jogo, a equipa da GetWash de Pedro Soares Franco e Martim Ricciardi © Rodrigo Gatinho/GolfTattoo

“É sempre positivo quando a nossa própria equipa ganha. Todos somos competitivos e é uma garantia de termos uma equipa da Audi na Final Nacional”, congratulou-se Alberto Godinho.

“A Audi lançou-nos o desafio de jogarmos neste evento, que tem a particularidade de ser organizado por um grande amigo meu (Pedro Castelo Branco, diretor geral da Golftattoo Eventos), e logo a jogar por um patrocinador da FPG que tem apoiado muito significativamente o golfe nacional”, disse, por seu lado, Miguel Franco de Sousa.

Numa altura em que o WCGC de 2020 em Portugal chega a meio da época, este foi, sem dúvida, o torneio com condições de jogo mais complicadas e Miguel Franco de Sousa, que jogou com handicap médio de 2.0, é a pessoa indicada para explicar como foi estar no campo.

“Foi um dia muitíssimo bem passado, com qualidade de jogo, pois ganhámos o gross, num campo que hoje apresentou-se excecionalmente desafiante. Gosto imenso do campo do Golf do Estoril, é muito exigente do ponto de vista técnico e hoje estava com um vento muito, muito forte, o que obrigou-nos a jogar um golfe diferente, mas eu divirto-me a jogar com este tipo de condições”, disse o presidente da FPG, que nos seus tempos de amador de alta competição chegou a jogar pelo Oitavos Dunes onde o vento também é um fator constante.

Saber lidar com os elementos naturais do dia foi igualmente um fator determinante na atribuição do título de campeão do torneio, que, como dita o regulamento, é atribuído ao 1.º lugar da classificação net.

Nesse sentido, não admira que tenha ganho a equipa da casa, do Club Golf Estoril, com 61 pontos, para os quais contribuíram os 35 pontos de Júlio Figueiredo e os 26 de Pedro Palmares.

“Tínhamos a vantagem de jogar em casa. Foi esse o segredo da vitória. Eu jogo muitas vezes ali, umas três a quatro vezes por semana, por isso, estou mais rotinado. A partir de maio, junho o campo tem vento e torna-se completamente diferente. Os greens ficam mais duros. Hoje até havia a vantagem de os greens estarem lentos, o que tornava-os mais acessíveis, porque quando estão à velocidade normal… com vento, ficam muito complicados. Hoje estivemos praticamente sempre com o vento contra, o que é mais cansativo. Com vento o mais importante é não falhar. É fundamental não pensar na distância e pensar só em colocar a bola no campo, mesmo que isso custe distância”, explicou Júlio Figueiredo.

O Golf do Estoril, um dos Clubes mais antigos e emblemáticos de Portugal, foi o palco da 3ª prova do circuito do WCGC 2020 © Rodrigo Gatinho/GolfTattoo

Com um handicap médio de 5.0, Júlio Figueiredo admitiu que era este o resultado desejado: “O objetivo é sempre ganhar, nem que seja a feijões, mas é sempre ganhar. Agora, na Final Nacional, é para ganhar”.

Para além dos vencedores net e gross qualificaram-se para o Montado mais sete equipas através da classificação net:

Astrobalance com 57 pontos, de Carlos Fonseca (26) e Rui Mário de Meireles (31); Garofalo-1 (56) de Nuno Costa Alemão (27) e Luís Araújo Pinheiro (29); Getwash (56) de Martim Ricciardi (24) e Pedro Soares Franco (32), Costa Verde (55) de Jorge Dores (27) e Gennaro Carlo Puglisese (28); Promoplas (54) de Carlos Batista (23) e Edgar Wilson Batista (31); Between Equations (53) de Vítor Mateus (21) e Raúl Rodrigues (32); e Uriage (52) de Mário Costa Macedo (21) e Ana Serrão Neto (31).

Pelo terceiro torneio consecutivo esgotou-se a lotação de 36 equipas e 72 jogadores e os prémios de habilidade foram para os seguintes jogadores:

Prémios Garofalo: Bola mais perto da bandeira no buraco 4, Margarida Kislitsyna e drive mais longo no buraco 10, Martim Ricciardi.

Prémios Costa Verde: Bola mais perto da bandeira no buraco 2, Carlos Batista; drive mais longo no buraco 5, Lúcia Ballayer e Abílio Gonçalves.

Prémios Turkish Airlines: Bola mais perto da bandeira no buraco 13, Manuel Quinta; drive mais longo no buraco 11, Ana Neto e Abílio Gonçalves.

O sorteio da tômbola computadorizada teve prémios oferecidos por Audi, Distintus, Mionetto, Uriage, Details Hotels & Resorts, Andros, Garofalo, Illy, Carlsberg, Costa Verde e Palácio Estoril Golf & Spa Hotel, o palco do jantar oficial, numa sala de visual especialmente criado pela The Rental Factory, empresa de decoração e aluguer de material para eventos corporativos.

Enfim, mais uma jornada de sucesso que não poderia ter deixado mais satisfeito Alberto Godinho da Audi: “Esta parceria faz todo o sentido para a marca que apoia há muito o golfe em Portugal. No caso do WCGC é a nossa terceira edição e tem um conjunto de clientes empresariais que é extremamente importante para nós. É uma parceria para continuar”.

