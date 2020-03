O Sporting de Rúben Amorim nasceu de um parto difícil

Era difícil pedir melhor para Rúben Amorim se estrear como novo treinador do Sporting. Os “leões” recebiam em sua casa o último classificado da I Liga, que tinha somado apenas um ponto nos seus últimos quatro encontros. E melhor ficou quando, com apenas dez minutos de jogo, o Desportivo das Aves passou a jogar com menos um elemento e com menos dois quando ainda faltavam 70’ para o apito final. Mas num jogo perfeito para uma exibição perfeita, o Sporting foi incapaz de aproveitar tantas benesses, jogou mal e o melhor que conseguiu foram mesmo os três pontos, que seria escandaloso se não tivesse garantido.

Dois dias de treino não dão para nada. Rúben Amorim já o tinha dito, mas também tinha alertado que, pelo menos, queria ver fome de vitórias aos seus novos jogadores. Ora fome foi aquilo que não se viu ontem, em Alvalade, num jogo que, minutos antes do seu começo, voltou a ter uma manifestação a contestar o presidente “leonino” Frederico Varandas.

Apresentando um “onze” que se distribuiu num esquema táctico com três defesas centrais, Rúben Amorim colocou nas alas Acuña e Ristovski para atacar a profundidade, com Plata e Vietto a surgirem em zonas mais interiores e de apoio a Sporar. Só que o resultado prático foi uma equipa lenta, sem capacidade de surpreender uma defesa do Desp. Aves muito solidária e que mais ficou Com as expulsões de Macedo, por causa de uma entrada violenta sobre Wendel e de Luiz Fernando, por acumulação de cartões amarelos.

Com 70’ pela frente e a jogar com mais dois jogadores de campo do que o seu adversário, os jogadores “leoninos” não revelaram aquela “fome” que Rúben Amorim lhes tinha pedido, apesar da “mesa farta” que tinham à sua frente.

Bola na barra

A partir do banco, Rúben Amorim até tentou dar um sinal de que era preciso dar velocidade ao futebol “leonino” trocando Ristovski por Jovane Cabral (o macedónio saiu directo para os balneários e a abanar a cabeça, sem perceber as razões da troca). Mas Rúben Amorim tentava empurrar a sua equipa mais para a frente, algo que não aconteceu, apesar da entrada do jovem e veloz extremo.

Positivo/Negativo Positivo Sporar "Desatou" o jogo ao marcar um golo à ponta-de-lança, cabeceando no meio dos centrais. Negativo Luiz Fernando Viu um cartão amarelo, por protestos, num lance em que um colega seu já tinha sido expulso. E, pouco depois, cometeu uma falta grosseira, punida com um segundo amarelo e consequente expulsão. Tudo desnecessário.

Negativo Primeira parte do Sporting A jogar desde os 10’ com mais um jogador em campo e desde os 20’ com mais dois elementos do que o Desp. Aves, os primeiros 45 minutos do Sporting foram decepcionantes. Sem velocidade e sem imaginação, apesar da clara superioridade numérica, apenas por uma vez, em todo o primeiro tempo, o Sporting criou perigo, num remate à barra. Muito fraco.

Sem armas para lutar cara a cara com o Sporting, até foi o Desp. Aves a criar o primeiro lance de perigo, quando Mato Milos, num contra-ataque, viu aparecer-lhe à frente Maximiano, que deixou a baliza “leonina” sem dono de forma despropositada. Mas o defesa croata não estava à espera daquilo e rematou atabalhoado e frouxo para a baliza deserta, permitindo a Mathieu rectificar o disparate do seu colega.

Antes do intervalo, apenas num remate de Vietto, que acertou na barra da baliza do Desp. Aves, o Sporting criou perigo. Muito pouco para quem teve tanto a seu favor.

Na segunda parte, quase nada se alterou. Os “leões” entraram um pouco mais velozes e com mais vontade de rematar à baliza, algo que nos primeiros 45 minutos quase nunca tinha sucedido. Só que a diferença de forças era demasiado grande e evidente e, mesmo a jogar mal, o Sporting, naturalmente, chegou à vantagem, depois de um cruzamento bem tirado de Wendel, com conclusão perfeita de Sporar.

Estava feito o mais difícil e, cinco minutos depois, um penálti cometido por Afonso Figueiredo, que tocou a bola com a mão, originou um penálti convertido por Vietto, que “matou” definitivamente a partida e fazendo o 2-0 para os “leões”, que de bom, neste jogo, guardam apenas os três pontos, pois tudo o resto foi muito poucochinho.