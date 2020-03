Elisa vence Festival da Canção com Medo de Sentir

Medo de Sentir, escrita por Marta Carvalho para a voz de Elisa, é a canção vencedora da edição de 2020 do Festival da Canção. As vozes da compositora e da intérprete juntaram-se este sábado à noite na final no Coliseu Comendador Rondão de Almeida, em Elvas, e conseguiram 20 pontos na competição que foi transmitida em directo na RTP1, numa emissão conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

A canção favorita do júri, Gerbera Amarela do Sul, de Filipe Sambado, ficou com 16 pontos, enquanto Passe-Partout, de Tiago Nacarato para Bárbara Tinoco, ficou em segundo lugar, com 18. As outras canções em concurso eram Abensonhado, do rapper com o Gospel Collective, Mais Real que o Amor, com música de Pedro Jóia e letra de Tiago Torres da Silva para a voz de Tomás Luzia, Não Voltes Mais, de Elisa Rodrigues, Movimento, de Throes + the Shine, Diz Só, pela voz de Kady, com letra de Kalaf Epalanga e música de Dino D'Santiago.

Medo de Sentir representará Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que este ano decorrará entre 12 e 16 de Maio em Roterdão, na Holanda, após a vitória de Duncan Laurence no ano passado em Telavive.