O desaparecimento da Virgem gótica

Investigação

Foram anos exaltantes, mas também demolidores. No Alentejo, com a Reforma Agrária veio o levantar de um povo do chão. Veio também uma razia de perda. Com a abolição das coutadas, por exemplo, uma voragem carnívora de caçadores apareceu de todos os lados, destruindo por anos a fauna cinegética da região – a imagem espelho de uma vertigem predatória que drenava igrejas, museus, campos arqueológicos e casas senhoriais, de onde obras de arte de todos os tipos foram escoadas para o mercado internacional. Algumas eram tesouros nacionais.