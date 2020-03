Fadista Tânia Oleiro vai lançar um EP a 8 de Abril e revela De pé sobre o silêncio

Nascida em Lisboa, em 1979, filha de pai alentejano e mãe fadista, Tânia Oleiro gravou Terços de Fado, o seu primeiro álbum a solo, em 2016, como corolário de década e meia a cantar em várias casas de fado e em palcos nacionais e internacionais. Agora, prepara-se para lançar um novo disco, desta vez um EP, cujo mote foram as noites de quarta-feira n’ “A Muralha, Tapas e Vinhos”, em Alfama, e que será apresentado ao vivo no Teatro Villaret, em Lisboa, no dia 8 de Abril. O EP tem cinco temas: De pé sobre o silêncio (Fado Oleiro), com letra de Rui Manuel e música da própria Tânia; Fado da solidão, de Nelson de Barros e Frederico Valério; Lisboa e o fado, de Mário Rainho e José Fontes Rocha; Lisboa cidade, de Lima Brumon e Helena Moreira Viana; e Fado do miradouro, com poema de Ary dos Santos e música do Fado Puxavante (de Joaquim Campos) e do Fado Versículo (de Alfredo Marceneiro). O primeiro destes temas é o que agora se apresenta, neste videoclipe, com Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, Pedro Pinhal na viola de fado e Paulo Paz na viola baixo.