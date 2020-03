Sismo de 5,3 na escala de Richter registado na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou este sábado um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter com epicentro a cerca de 40 km a Sudoeste da Deserta Grande.

O abalo foi registado pelas 20h58 e, de acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido em toda a ilha da Madeira, com milhares de pessoas a abandonarem as casas com receio de réplicas, aguardando na rua por mais informações.

“Foi sentido com intensidade máxima IV/V, na escola de Mercalli, na região de São Martinho, no Funchal”, especifica o IPMA em comunicado.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, contactado pelo PÚBLICO, não há, para já, registo de danos nem vítimas. “Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais”, refere também o IPMA

O sismo, cuja intensidade não há memória recente no arquipélago, gerou alguma apreensão, principalmente porque a actividade sísmica desta intensidade não é habitual na Madeira.

O epicentro foi a cerca de 100 quilómetros a Sul do Funchal, e o abalo, que durou poucos segundos, sentiu-se principalmente com os vidros das janelas a abanar, num ruído intenso e abafado, e nas estruturas de edifícios de apartamentos.