Coronavírus: Hospital de São João vai montar hospital de campanha do INEM

Um hospital de campanha do INEM vai ser montado, durante a noite deste sábado, junto ao serviço de urgência do Hospital de São João, no Porto, segundo apurou o PÚBLICO.

Fonte do hospital explica que se considerou necessário, para fazer face ao aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus, já que estão no São João 13 dos 18 casos registados no país — e a estes é preciso somar os casos suspeitos que aguardam confirmação em isolamento.

Na segunda-feira à noite, quando havia apenas dois casos confirmados, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que os hospitais do Porto tinham esgotado a sua capacidade para acolher casos confirmados e suspeitos, mas no dia seguinte a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que os hospitais de São João e Santo António mantinham “a sua capacidade de resposta", reforçando que existem duas mil camas preparadas no país.

O PÚBLICO tentou contactar a DGS, mas não obteve resposta até ao momento.