Há 21 casos de coronavírus confirmados em Portugal – dez ligados à mesma pessoa

Há já 21 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direcção-Geral de Saúde (DGS). Destes, quinze foram registados na região Norte, um na região Centro e cinco em Lisboa e Vale do Tejo. Trata-se de 15 homens e seis mulheres.

Entre os doentes confirmados há dois rapazes e uma rapariga com idades entre os 10 e os 19 anos.

Quarenta e sete casos aguardam ainda resultado laboratorial e, neste momento, 412 pessoas estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde.

A DGS identifica as cadeias de transmissão do vírus a partir dos primeiros casos conhecidos, quatro deles com origem no estrangeiro. O maior cluster foi originado por um único doente que contagiou nove pessoas — uma delas já contagiou entretanto outra pessoa.

Face ao aumento de casos, o Hospital de São João vai montar um hospital de campanha do INEM.