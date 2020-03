António Costa: "Rui Rio não tem pensamento nenhum sobre qualquer matéria de fundo da sociedade portuguesa"

Em entrevista ao PÚBLICO (a publicar na íntegra este domingo), António Costa caracteriza o comportamento de Rui Rio como o de alguém que se adapta em função do ambiente político e dos títulos de jornais. Exemplo disso, argumenta, é a posição do antigo autarca do Porto em relação à localização do novo aeroporto da capital: "Acha que a lei que permitiria a um município vetar é estúpida e que deve ser mudada, mas não vai mudar a lei porque saiu um título no Expresso a dizer que, nesse caso, ele seria a muleta do PS. Quem se determina perante grandes projectos desta dimensão nacional em função de títulos de jornais, desqualifica-se politicamente."