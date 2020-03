Chumbos do Tribunal de Contas a câmaras caíram 60% desde as autárquicas de 2013

Os presidentes das duas maiores câmaras do país estiveram reunidos esta semana com o Presidente da República para se queixarem das demoras do Tribunal de Contas (TdC) na apreciação de dois projectos de investimento para Lisboa e Porto. A contestação ao TdC tem aumentado de tom e envolve até o Governo e o PS que já mostraram intenção de tirar força a este Tribunal. Mas, afinal, a instituição liderada por Vítor Caldeira é um travão ao investimento público?

Continuar a ler