30 velinhas para o PÚBLICO

É sempre uma festa a comemoração de aniversários; as trinta velinhas no bolo do PÚBLICO representam os muitos trinta colaboradores permanentes, os esporádicos, os leitores e todos aqueles que fizeram do PÚBLICO um jornal de leitura, informação e cultura. O PÚBLICO habituou-nos a uma leitura plural, informativa narrativa. Felicidade para todos os colaboradores do PÚBLICO e longa vida para o jornal.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

À memória de Belmiro de Azevedo

Comemorar os 30 anos do PÚBLICO é evocar Belmiro de Azevedo. Vicente Jorge Silva,p rimeiro director do nosso jornal, e Manuel Carvalho, actual director, estão de parabéns, assim como todos os que fazem deste jornal uma publicação de referência. A concorrência mercadológica não tirou o PÚBLICO da sua rota de bom jornalismo. Compensar a perda dos impressos com as assinaturas digitais é o caminho para um futuro sustentável. O Prémio AMI-Jornalismo contra a Indiferença, e o Grande Prémio Imigração e Minorias Étnicas revelam um jornal preocupado com questões sociais. O jornal que mantém o espaço das Cartas ao Director merece o nosso apoio. Parabéns .

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PÚBLICO

Como o tempo passa, senhor director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, há 30 anos, parece que foi ontem, saía para as bancas o PÚBLICO, era eu um “jovem” de 55 anos... Espero, como também todos os leitores deste jornal, que continuem com uma informação isenta, país. Os meus parabéns.

Tomaz Cardoso de Albuquerque, Lisboa

Também sou Marega

Que país é este onde um cidadão português requisita um serviço de transporte por táxi, que paga, e se vê sujeito a insultos racistas e xenófobos durante o trajecto por parte do condutor que lhe foi enviado pela empresa transportadora? Este país é Portugal e a situação passou-se no dia 4 de Março de 2020 pelas 20h15 no trajecto entre o hospital das Forças Armadas, no Lumiar, e a avenida Rio de Janeiro, Lisboa. O energúmeno que proferiu os insultos é o condutor do táxi da AutoCoop e a cidadã portuguesa agredida verbalmente durante todo o trajecto é a minha mulher pelo simples facto de manter a acentuação característica do seu país de nascimento.

A queixa policial que eventualmente fosse feita a nada certamente conduziria pois os insultos foram proferidos cobardemeņte no espaço confinado do táxi e sem testemunhas. Porém, o meu protesto foi comunicado de imediato à AutoCoop e, para que a denúncia se torne pública, aqui fica também a manifestação da minha indignação. Todos estes cobardes que se julgam no direito de insultar e vilipendiar quem intendem devem ser por todos nós denunciados. De facto, não é só no futebol que existem manifestações racistas e xenófobas neste país tantas vezes apontado como de brandos costumes e de carácter intrinsecamente interracial.

Artur Gonçalves, Lisboa