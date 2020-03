Coronavírus: Hotel que servia como local de quarentena desaba na China

Um hotel com cinco andares desabou, este sábado, na cidade chinesa de Quanzhou, deixando dezenas de pessoas presas nos escombros. De acordo com a Reuters, as autoridades já conseguiram retirar com vida dos escombros 23 pessoas. Ainda não são conhecidas as causas para o acidente.

Alguns jornais chineses avançam que o edifício albergava potenciais infectados com o coronavírus. As autoridades chinesas apontam para que, no momento do colapso, estivessem 70 pessoas no hotel, com a maioria a permanecer desaparecida. O colapso aconteceu às 19h30 locais (11h30 em Portugal Continental).

O The Beijing News, citando um responsável do Governo local, avançou que este hotel tinha sido transformado num local de quarentena para as pessoas que tinham tido contacto próximo com pacientes infectados com o coronavírus. Também estariam neste edifício pessoas que tivessem exibido sintomas e aguardavam pelos resultados dos testes.