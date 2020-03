Mais de 60 pessoas infectadas com novo coronavírus num funeral em Espanha

Mais de 60 pessoas ficaram infectadas pelo novo coronavírus após um funeral, que se realizou em Vitoria, no País Basco, há cerca de duas semanas. O evento tornou-se o principal foco de propagação do vírus em Espanha até agora, confirmaram fontes do País Basco e da comunidade autónoma de La Rioja citadas pelo El País.

O diário espanhol avança que mais de 60 participantes na cerimónia e contactos próximos ficaram infectados, de acordo com os resultados dos testes realizados no Centro Nacional de Microbiologia (CNM). Destes, 38 vivem nos municípios de Haro e Casalarreina (em La Rioja) e pelo menos 25 na província de Álava (País Basco).

Após o funeral, várias pessoas infectadas terão ainda disseminado o vírus pelas casas de banho do hospital de Txagorritxu, em Vitoria, e algo semelhante terá acontecido também noutro hospital da capital basca — o que levou a que uma centena de profissionais de saúde ficasse de quarentena.

Segundo dados do ministério da Saúde, citados pelo El País, após a cerimónia, La Rioja passou a ser a comunidade espanhola com a maior taxa de incidência de covid-19 (com 12,5 casos registados por cada 100 mil habitantes). Madrid, por outro lado, era, ao início da tarde, a comunidade autónoma de Espanha mais afectada em termos absolutos, com 137 casos registados (cerca de 2,05 casos registados por 100 mil habitantes). Impulsionado pelas infecções no funeral, o País Basco tornou-se também a terceira comunidade espanhola mais afectada, com 2,04 casos por 100 mil habitantes.

O director do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias (CCAES), Fernando Simón, não se mostrou, no entanto, preocupado com o episódio, salientando que “os casos estão associados a um evento único identificado e num grupo limitado que, em princípio, não será uma fonte de risco para a população”.

As autoridades do País Basco e de La Rioja não têm disponibilizado muita informação sobre a propagação do novo coronavírus no funeral, o que poderá estar relacionado, segundo o El País, com momentos de tensão vividos em municípios como Casalarreina, a seis quilómetros de Haro, onde a Guarda Civil e a polícia foram obrigadas a vigiar as casas das famílias que se encontram em isolamento (depois de estas não terem cumprido as recomendações das autoridades).

Porém, ainda não está claro se a propagação do novo coronavírus durante o funeral teve origem em uma ou mais pessoas, embora os primeiros dados apontem para um paciente que esteve na cerimónia e que está internado desde domingo no hospital de Miranda de Ebro (em Castela e Leão).

O número total de mortes causadas pelo novo coronavírus em Espanha subiu este sábado para dez, tendo-se registado já pelo menos 478 casos de infecção no país.