Granado: Há um livro para celebrar os 150 anos da “botica mais tradicional do Brasil”

Nasceu em 1870, pela mão de um português que chegou ao Brasil. Começou por ser uma pequena farmácia, uma “botica”, no centro do Rio de Janeiro. Hoje é uma das jóias da beleza e cosmética brasileira, que se espalhou pelo mundo. A história dos 150 anos da Granado é contada por Hermés Galvão no livro editado pela Assouline e que é lançado neste sábado, em Lisboa.

Trata-se de uma “história muito bonita”, começa por dizer o autor do livro Granado, que foi jornalista na Vogue Brasil, agora está em Lisboa, a estudar psicologia e já não pensava no jornalismo quando a marca o convidou para escrever este livro para assinalar o aniversário. “Abri uma excepção porque o projecto é muito bom”, confessa, acrescentando como havia a coincidência de estar a viver em Portugal e o fundador ter sido José António Coxito Granado, um português. “Tinha tudo a ver”, sublinha.

Para o livro Granado, Hermés Galvão construiu uma cronologia da história da marca, que procurou cruzar com o contexto social e cultural que se viveu em cada época – por exemplo, desde a Primeira Guerra ao Campeonato do Mundo, realizado no Rio em 2014, ou seja, eventos que marcaram a história do Brasil tanto quanto a da Granado.

Aquilo que mais surpreendeu o autor foi a história de José António Coxito Granado, que chegou ao Brasil com 13 anos e em dez anos abriu a primeira farmácia do país. “Era um visionário”, avalia Hermés Galvão – o boticário, que conseguiu estabelecer relações com os monárquicos e, mais tarde com os republicanos, fez da sua farmácia um ponto de encontro social que “recebia políticos e jornalistas”. Foi a “botica mais tradicional do Brasil”.

E como as imagens também contam histórias, o livro é rico em fotografias e ilustrações que pertencem ao arquivo, “muito bem organizado”, da marca. Pintadas com as imensas cores e padrões indissociáveis da estética da Granado, as imagens dos produtos (e não só) quase têm uma “memória olfactiva”, diz o autor. “Todos conhecem o cheiro que nos recorda uma avó ou uma bisavó. Lembra-nos alguma coisa”, acrescenta.

O livro Granado, como são os livros da editora Assouline, é um objecto de luxo, feito especialmente a pensar nos “brasileiros que têm carinho pela marca”, nos perfumistas e botânicos, e em todas as pessoas que conhecem a marca e que gostam da sua ética – a Granado não faz testes em animais e privilegia ingredientes naturais. Para Hermés Galvão “é a cara do Brasil de Portugal”, mesmo que hoje a empresa esteja nas mãos de ingleses.

A Granado chegou a Portugal em Abril de 2017, pelas mãos da Pau-Brasil, que tem uma loja no Príncipe Real, em Lisboa, e outra em Cascais. Entretanto os seus produtos, dos cremes aos sabonetes, passando pela maquilhagem e com linhas para mulher, homem, criança e também para animais são vendidos online.

Texto editado por Bárbara Wong