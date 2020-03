Buzina: “Um desfile é um massajar do ego de qualquer designer”

Vera Fernandes cresceu no “meio dos trapos” com uma avó modelista. Começou a vender anonimamente as primeiras peças criadas por si. Em 2016, deixou o anonimato e criou a Buzina, uma marca de roupa feminina que, tal como o nome indica, começou logo a fazer barulho. Este sábado, desfila pela primeira vez na ModaLisboa. No Instagram, onde a Buzina soma mais 19 mil seguidores, é frequente encontrar influencers e celebridades, como Rita Pereira ou Cristina Ferreira, com as peças de Vera Fernandes. É por lá que se fazem muitas das vendas da marca.

Input é o nome da colecção que Vera Fernandes vai apresentar neste sábado na passerelle Lab da ModaLisboa. Em entrevista ao PÚBLICO, a designer garante que a participação no evento é o “selo de qualidade” que lhe faltava para poder ir além-fronteiras.

Tudo começou com uma loja de roupa de criança, a MeninaManel. Como nasceu depois a Buzina?

Lá em cima [em Joane, Famalicão], estou no meio de muitos têxteis e da indústria. Fui criada com a minha avó materna que sempre foi modelista. Entretanto, tirei a minha formação em psicologia. Quando regressei a Joane, casei, engravidei logo e decidi montar um negócio. Como tinha sido mãe há pouco tempo, achei que fazia sentido ser roupa de criança. Depressa percebi que as pessoas gostavam muito da maneira como me vestia. Comecei a vender umas peças na loja de criança, sem nome. Ninguém sabia que eram minhas. Percebi que tinha ali qualquer coisa e resolvi oficializar: criar a marca e dar-lhe um nome. Criei a Buzina em 2016.

Como surgiu o nome?

Fui criada a ver novelas e havia uma novela em que eles trabalhavam todos numa usina. Eu achava aquilo incrível. Quando fui ao dicionário percebi que uma usina é uma fábrica. Percebi que já havia uma marca Usina. Virei-me para as pessoas que trabalhavam comigo e disse: ‘Já sei, vai-se chamar Buzina’. Achei que tinha de ser português e tinha de ser um nome que ninguém esqueça. Eu sempre acreditei que isto ia fazer barulho.

E fez logo barulho?

Em Joane, sim. As primeiras clientes já eram clientes da loja e as minhas amigas que depressa começaram a vestir a roupa. Não foi um conceito fácil porque era diferente. Ao início, elas tinham alguma reticência em comprar. Os maridos não gostavam. Depressa começaram a perceber que marcavam a diferença com uma peça da Buzina.

É esse o seu objectivo?

A ideia é estarem com a mesma camisa da Buzina e que ninguém perceba que a camisa é a mesma. É vesti-la de várias maneiras e a roupa ser o mais versátil possível.

Há uma mulher Buzina?

É uma mulher que sabe o que quer. Tenho noção que as minhas clientes são todas pessoas que, se noutra altura não sabiam muito bem o que estavam a comprar, agora sabem e percebem o que estou a comunicar, a fazer.

O que é que quer comunicar?

Que nós somos o que queremos, vestimos o que nos apetece, como nos apetece e não precisamos de andar sempre de calças, sempre de vestido, não precisamos ter um género. Cada vez mais compramos por momentos. Eu acho que a Buzina é um bocadinho isso, cria momentos. Quando se compra uma peça, sabe-se para aquilo que se vai usar.

A Buzina vende mais online ou é uma venda mais personalizada?

Actualmente mais online, o que achava que não ia acontecer. Achei que as pessoas estavam habituadas a uma venda personalizada e que não iam perceber o que eu estava a vender sem explicar. A nível online, o tamanho único fazia confusão a muita gente. As pessoas acham que a roupa é grande, é larga, que não lhes vai ficar bem. Eu gosto de mulheres seguras, confiantes. Há vendas no Instagram que eu às vezes não percebo, porque nem tem nada a ver com elas. Percebo que elas compram por que é Buzina, só pelo nome. Esse público interessa-me, claro, mas eu gosto daquela mulher que sabe o que está a comprar, que não tenho de explicar muita coisa, que percebe facilmente que o casaco não é largo, é assim por que eu o fiz assim.

A Buzina já tem uma comunidade no Instagram com mais de 19 mil seguidores. É uma forma de estar mais próxima das clientes?

Cada vez mais o Instagram alimenta egos e as pessoas têm uma necessidade enorme de aparecerem com as roupas e mostrarem que têm e que a roupa lhes fica bem. Há outras pessoas que eu não conheço, que não faço ideia como é que usam a roupa... Isso para mim também é uma mais-valia, porque é como se eu estivesse mais segura, como se não tivesse que estar sempre em cima do acontecimento. Isto vende sem mim. Ainda não chegamos a essa parte, ainda estou muito ligada às clientes e as clientes ainda estão muito ligadas a mim. Nem sei se quero chegar a essa parte. Eu puxo sempre para o Instagram, digo sempre ‘quando quiser comprar alguma coisa, contacte-me no Instagram’.

Faz quantidades reduzidas de cada peça?

Se é um vestido com padrão, se é um jacquard, tenho alguns cuidados. Se é um vestido preto, não. Procuro ter cuidado porque não faz sentido para mim que andem todas iguais.

Vera Fernandes criou a Buzina em 2016

A ideia é transmitir o sentimento de que as peças são únicas?

Acho que se a mulher for inteligente, percebe que uma camisa não é vestida da mesma maneira por duas pessoas. Não quero que andem todas iguais. A ideia não é produzir em massa e terem todas um vestido Buzina. É, se calhar, terem o mesmo vestido, sem perceberem que o corte é o mesmo, mas noutro tecido. Eu gosto de mulheres informadas.

São elas, as mulheres informadas, que compram Buzina?

Hoje, as pessoas vão muito por tendências. Quando trabalhamos no ramo da moda, ou vamos ao lado ou vamos à frente. Quando vamos ao lado, queremos peças comerciais e que toda a gente compre. Há vestidos que eu faço, que sei que vou vender imenso, que é fácil de se gostar. Procuro ter peças que estão à frente, que são aquelas que vou vender menos esta colecção, mas vou vender mais para a próxima.

Cada colecção tem sempre o nome de duas mulheres.

São personagens que eu crio. Eu não gosto que digam ‘a Buzina é só volumes e roupa larga’. É mentira. Eu faço calças, blazers, justos, até porque se me apetecer usar justos, uso-os. ‘Esse top não é muito Buzina’, não é Buzina, por quê? Nós nunca vestimos todas iguais, temos momentos da nossa vida em que gostamos mais de nos evidenciar de uma maneira ou de outra. Por isso é que eu acho que é importante ter o nome de duas mulheres para poder brincar com isso: com os tecidos, com as texturas, para poder fazer fluidos, para poder fazer estruturados, para não fazer coisas muito iguais. Gosto que seja versátil.

A mesma mulher pode querer um vestido justo hoje e amanhã um blazer largo?

Esta colecção “Simone e Eva" tem muitos jacquards. As pessoas estão um pouco chocadas, porque passei a ter padrões nas roupas. É uma tendência. Se calhar, nas próximas colecções, vai estar toda a gente a trabalhar jacquards. Elas vão querer que eu faça, eu vou fazer q.b., porque já fiz esta colecção. E vamos dar outro passo à frente. Eu gostava que as pessoas encarassem a moda não do ponto de usarem o que não gostam, mas perceber que podem adaptar as tendências e que podem jogar com isso. É um bocadinho o que quero passar à mulher Buzina. A Buzina é uma marca comercial porque vende, mas eu também sei o que está à frente.

Defende que não devem existir saldos?

Não existe antiga colecção, cada vez mais é uma colecção Buzina. É cíclico. Não vou pôr isto em saldos porque é da antiga colecção. A peça não desvalorizou nada, por que vai entrar em saldos? Eu não tive desconto no tecido, não tive desconto na confecção, por que vou fazer saldos? A peça está aqui, é o valor dela e pode ser adquirida, usada e fazer uma tendência.

São peças intemporais?

Se calhar, sim. É criar uma peça com que me identifique, que goste dela, que perceba que é uma peça que vai contar uma história. Eu tenho peças que nunca me desfiz delas. Nos meus preços, procuro fazer isso, uma coisa mais comercial, mas depois também gosto de criar momentos. Receber mensagens do género: ‘Recebi um vestido, foi tão bom, valeu a pena esperar estes dois meses para o poder comprar.’ Eu acho que fazer saldos é uma tremenda falta de respeito para com essas pessoas.

Cada costureira que trabalha consigo faz uma peça do início ao fim?

Tenho uma modelista e três costureiras. A costureira que pega na peça leva-a do início ao fim. Para mim não faz sentido ter uma costureira a pregar golas e não perceber nada do que está a fazer. Nenhuma costureira com quem trabalho gosta da minha roupa (risos). É possível que se compre uma peça Buzina e que ela até a nível de tamanho não seja exactamente igual às outras. Tem o cunho de cada uma delas. Elas também colocam o seu ADN nas coisas quando fazem.

A questão do tamanho único é um quebra-cabeças?

Antigamente, diziam que eu fazia roupa para obesas. É difícil uma roupa da Buzina não servir. Eu só não faço tamanhos únicos em calças porque não é viável. Dizem que a Buzina só faz tamanhos únicos, mas já não é verdade. A Buzina não faz só estruturados, não faz só abalonados, eu não sou só isso. Também não quero fazer uma peça básica, mas quero que faça diferença, que se vista um casaco meu e as pessoas percebam que estão com uma peça diferente. Acho que a alta-costura deixou de fazer sentido, passou para a rua e já não existe. Fui criada numa geração que havia roupa de domingo e isso já não existe. Fui criada numa geração em que se se fosse de ténis para a discoteca, não se entrava. Os nossos pais andarem de ténis, só se tivessem tido um surto psicótico grave, agora a minha mãe anda de ténis. As coisas mudam e a moda é igual. A alta-costura já não faz sentido há muito tempo. Antigamente, nós víamos as passerelles e eles pareciam extraterrestres. O que pretendo é que as pessoas percebam que podem vestir roupa diferente, porque já não é só uma roupa de passerelle e é preciso educar as pessoas. Se nós fizermos raciocínios pequenos, percebemos que mudou mesmo tudo à nossa volta. A moda mudou. Nós, os portugueses, somos os melhores no têxtil e tenho pena que não tenhamos esse poder. É uma pena não nos termos posicionado na altura logo no sítio certo.

Já vamos tarde?

Acho que não. O facto de eu estar na ModaLisboa, a Buzina, que começou exactamente ao contrário. Que sentido faz fazer roupa que não se vende? Eu quero ver as pessoas com a minha roupa vestida. O que quero mostrar naquela passerelle é que aqueles modelos podem ser todos usados imediatamente a seguir.

A Buzina desfila este sábado na ModaLisboa. O que preparou?

A colecção é a “Input”. O que vou fazer é uma retrospectiva de tudo o que a Buzina fez, ao longo deste tempo, porque é o meu cartão-de-visita. Se a Buzina é para ser conhecida, então vamos lá atrás buscar algumas coisas. Ela pode ser comercializada imediatamente a seguir. A mensagem é mesmo essa, que as pessoas olhem para a roupa, que lhes dê aquele impulso de querer comprar. É muito bom se isso acontecesse. Eu já vi desfiles, e não quero ser mal interpretada nisto que vou dizer, que nem sei dizer que roupa é que passou. Isto já aconteceu a muita gente, certamente. Por isso, a Buzina também pode ser um choque.

Mas o objectivo também é esse, marcar pela diferença?

Eu não sou nenhuma iluminada, vou fazer uma coisa previsível, mas que as pessoas percebam que dá para fazer um espectáculo e percebam o que se passa no desfile. Não precisamos pôr as coisas completamente abstractas. Esse tipo de moda, não me diz nada. Acredito que, até certo ponto, se queira inventar e ser diferente, depois, a partir do momento em que se tem um público, como é o meu caso, o designer tem de o respeitar. Não podia ir para lá [para a ModaLisboa] fazer nada que seja o contrário do que eu defendi até agora. As pessoas podem fazer isso porque estão a começar ao contrário. Quem lá está tem um público muito específico, não é o grande público. Eu já vou com uma carteira de clientes. É um caminho diferente, que também joga muito contra mim.

Sente que desfilar na ModaLisboa era o que faltava à Buzina?

Um desfile é um massajar do ego de qualquer designer. Quem não gosta? Não sei se vou fazer mais vezes. Sei que a marca merecia isto e merecia agora. Já tinha feito o Wonder Room, no ano passado, e achei que este ano a marca merecia mais. É um momento. A minha vida não parou por causa da ModaLisboa. É, ainda, um momento que eu vou assinalar com toda a pompa e circunstância. Estou preparada para todas as críticas e mais algumas. O meu pressuposto foi este: a partir do momento que tenho uma marca no Instagram, conectada com o mundo todo, com propostas de Itália, de Espanha, de Inglaterra, sou contactada por todo o lado para vender em lojas, sem o reconhecimento do meu país, não fazia sentido nenhum. É como se precisasse de um selo de qualidade e de garantia do meu país. Isso é importante para qualquer marca que queira passar fronteiras. Deveria ser por aí que estas semanas da moda deviam começar a trabalhar. Isto não é para dar posicionamento para aumentar os preços, é para perceberem que eu sou boa, sei fazer e não preciso ser um designer xpto. Acontece, as pessoas têm boas modelistas e a moda acontece.

É também uma inspiração para outras marcas mais pequenas?

Essa é a mensagem: espero que as marcas do meu formato, olhem e pensem: ‘se o meu artigo for bom, se eu acreditar, se eu confiar, também lá posso estar.’ Eu espero que elas percebam as coisas neste sentido, que acreditem que é possível. Acredito que se a Buzina está na ModaLisboa é porque viram alguma coisa na marca. Queria que, no final do desfile, as pessoas tivessem uma crítica a fazer. É a primeira vez que eu vou apresentar a Buzina a pessoas que eu não conheço, que não me conhecem, que não vão ter o lado sentimental envolvido. Não é que eu precise do aval destas pessoas, mas é importante que eu perceba que não estou noutra órbita.

A sustentabilidade também é um dos valores da Buzina?

Sem dúvida, mas eu sou aquela marca que é sustentável porque não tem orçamento para ser de outra maneira. Sou sustentável porque compro na Riopele, uma indústria que abastece sobretudo as famílias da minha zona. Qualquer agregado familiar tem, pelo menos, um elemento a trabalhar nessa indústria. Eu compro lá. Não mando produzir nada, sirvo-me de stocks existentes. Não mando produzir porque não tenho capacidade financeira para isso. A minha produção é toda feita num raio de 40 quilómetros ou menos. As minhas costureiras são pagas a preço de ouro. A Buzina é o ganha-pão de toda essa gente. Acho que reúno todas as condições para poder dizer que sou uma marca sustentável e que a nível social está a desempenhar um papel interessante. Se me perguntar se eu calculei isso tudo: não, quando dei por mim, era uma marca sustentável. À ModaLisboa vou levar tecidos Riopele, que fez questão de me apoiar, alguns deles são reciclados. Isto da sustentabilidade para mim é um assunto que vale o que vale. Quando as coisas são fáceis e baratas, como se vê nos saldos, as pessoas perdem a noção da realidade. É importante perceber que é a uma coisa que se tem de estimar, quanto mais não seja porque foi caro. É a sustentabilidade na compra. As pessoas não compram por necessidade, compram porque gostam de ter. Eu facilmente punha a Buzina a ser produzida numa indústria e ia ganhar muito mais dinheiro. Para já, não é esse o caminho. Para já, a Buzina é sustentável e acho que faz um papel social fantástico.

Foto DR

Foto DR