Direito de Resposta: “Banco de Portugal acusa Tomás Correia de falsificação de contas”

No dia 5.02.2020, o jornal Público publicou, na versão impressa, uma notícia com o título, na capa, “Banco de Portugal acusa Tomás Correia de falsificação de contas”. Na pág. 24, a notícia é desenvolvida com o título “Aposta na PT e divida pública dão multa de 7,5 milhões no Montepio”, a qual foi igualmente publicada em versão digital. Sucede que ambas as publicações contêm um conjunto de imprecisões e de falsidades, a que responder, para defesa da minha reputação e honra:

. É falso que tenha sido acusado de uma alegada falsificação de contas, a qual nem consta da acusação.

. Nunca exerci funções de director financeiro da Caixa Económica Montepio Geral, nem tive qualquer responsabilidade na área financeira ou contabilística.

. É falso que, neste processo, esteja em causa qualquer prática de gestão especulativa, como o próprio Banco de Portugal já veio desmentir, no esclarecimento publicado no seu site em 12.02.2020, ao referir “que em circunstância alguma o Banco de Portugal utilizou a expressão ‘obrigações especulativas’”.

. É falso que tenha sido acusado pela prática de qualquer contra-ordenação com uma moldura penal. As molduras penais apenas existem nos crimes.

. É falso que tenha sido aplicada qualquer multa.

. É falsa a ausência de comunicação ao Banco de Portugal dos investimentos em activos financeiros, os quais foram detalhadamente analisados nos exames trimestrais da Troika, ou alegada violação de limites de investimento, os quais são internos e não são regulamentados, além de serem conhecidos pelo Supervisor.

. É falso que tenha havido prejuízos de 300 milhões de Euros na actividade financeira do Montepio em 2014. Bem pelo contrário, foram registados ganhos superiores a 500 milhões de Euros, que permitiram mitigar as consequências da recessão da economia portuguesa e contribuíram para o Produto Bancário mais elevado da história do Montepio, superior a 700 Milhões de Euros.

Por fim, informo que não fui ouvido, em momento algum, por qualquer jornalista do jornal Público sobre os factos em causa.

Jorge Barros Luís, ex-administrador do Banco Montepio

Nota da Direcção

1. Em momento algum se atribuem crimes concretos a Jorge Barros Luís. Apenas se refere que a acusação em causa do BdP a Tomás Correia abrange dois membros da sua equipa, um deles Jorge Barros Luís. Por ser uma acusação, não há ainda multas aplicadas, mas sim referências a valores previstos no regime sancionatório do BdP.

2. A informação vertida na notícia é do Banco de Portugal, e consta do processo.

3. O PÚBLICO errou a atribuir a Jorge Barros Luís o pelouro financeiro, em vez do pelouro do risco, o que já foi corrigido.