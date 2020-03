Coronavírus testa capacidade da Europa para enfrentar crises

Os bancos centrais são muitas vezes acusados de estarem demasiado afastados da realidade, mas desta vez não será por falta de contacto directo com a crise que o Banco Central Europeu (BCE) deixará de actuar. Uma semana antes da reunião do conselho de governadores onde vai decidir quais as medidas a tomar para conter o impacto económico negativo do novo coronavírus, a autoridade monetária europeia viu-se forçada a adoptar as suas próprias medidas de emergência internas contra a doença: não haverá viagens não essenciais dos membros do conselho executivo, as visitas de terceiros às instalações do BCE ficam canceladas e todas as conferências previstas ficam adiadas.

