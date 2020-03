Choque no topo do Montepio provoca nova saída na gestão

No início desta semana, Carlos Leiria Pinto renunciou ao cargo de administrador executivo do Banco Montepio, para ir ocupar funções noutra instituição. A saída do gestor, ex-Banco Mundial, ocorre numa altura sensível para o banco chefiado por Pedro Leitão, chamado a envolver-se na captação de liquidez para o seu accionista, a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), que acaba de convocar, para a próxima sexta-feira, o Conselho Geral para apresentar as contas de 2019.

