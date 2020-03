Wolverhampton ficou a zero frente ao Brighton

O Wolverhampton, com cinco portugueses na equipa titular, empatou neste sábado a zero na receção ao Brighton, em jogo da 29.ª jornada da Premier League, e partilha agora o quinto lugar da prova com o Sheffield United.

A formação orientada por Nuno Espírito Santo, que, além do guarda-redes Rui Patrício, iniciou o jogo com Diogo Jota, João Moutinho, Rúben Neves e Ruben Vinagre, soma 43 pontos, tal como o Sheffield United, que venceu o Norwich por 1-0.

Na recepção ao Brighton, 15.º da tabela, Nuno Espírito Santo utilizou ainda Daniel Podence, que entrou em campo aos 74 minutos para o lugar de Diogo Jota.

O Arsenal, sem Cedric Soares, lesionado num joelho, somou a terceira vitória consecutiva, impondo-se ao West Ham por 1-0, com um golo da Lacazette, aos 78 minutos.

Numa tarde com poucos golos, o Crystal Palace impôs-se ao Watford por 1-0, enquanto o Newcastle venceu, também pela margem mínima, no terreno do Southampton, que jogou reduzido a 10 desde os 28 minutos, devido à expulsão de Djenepo, por protestos.