Rúben Amorim e os dois dias de treino no Sporting: “Não olhei muito para o passado”

Foram apenas dois dias de treino e, por isso mesmo, Rúben Amorim deixou no ar a ideia de que ainda será pouco o que de si o Sporting irá poder mostrar na partida contra o Desportivo das Aves neste domingo. Mas, apesar dessa limitação, o novo técnico admite que o mais importante é a equipa vencer o último classificado da tabela. E a melhor forma de garantir isso é esquecer o passado recente.

“Senti que [os jogadores] estavam claramente abertos a um novo modelo. Teremos tempo para trabalhá-lo. Tivemos dois dias muito bons, mas sabemos que ainda não o podemos ver ao máximo no primeiro jogo. O importante é vencer e depois partir daí todas as semanas”, afirmou Rúben Amorim, no primeiro contacto com a imprensa na Academia Sporting.

O técnico, no entanto, advertiu que teve o cuidado de se “segurar” nos primeiros dois dias de trabalho para “não passar demasiada informação”, evitando, dessa forma, “confundir os jogadores”, mas garantiu que não abdica de implementar a sua ideia de jogo desde o primeiro minuto.

“Não olhei para o passado, e isso foi uma mensagem para os jogadores, porque não temos de pensar nem no jogo anterior. O que importa é o nosso foco e implementar a nossa ideia de jogo”, sublinhou o ex-treinador do Sporting de Braga.

A criação de dinâmicas de vitória e o pouco tempo que teve, ainda, para trabalhar com a sua nova equipa foram, de resto, as ideias dominantes na conferência de antevisão do jogo de domingo, da 24.ª jornada da I Liga, com o Desportivo das Aves, uma equipa que “joga muito bem fora”.

“Não olhámos muito para o Desportivo das Aves, não por falta de respeito pelo adversário, mas porque não tínhamos muito tempo e focámos claramente na nossa ideia”, repetiu.

Sobre o futuro, Rúben Amorim repetiu que precisa de “tempo para ver os jogadores”, incluindo os da formação, e tomar decisões sobre a nova temporada. “Para sermos justos com esses jovens, primeiro vamos começar a ganhar. Não meto jovens para dizer que sou um treinador que lança jovens. Meto-os quando são melhores do que os outros e estão preparados”, advertiu Rúben Amorim, que antes da conferência de imprensa assistiu à segunda parte do encontro de sub-23 entre Sporting e Rio Ave.

O Sporting recebe, no domingo, às 17h30, o último classificado da I Liga, o Desportivo das Aves, e precisa de vencer para segurar o quatro lugar e reduzir novamente para quatro pontos a distância para o terceiro, o Sporting de Braga, clube de onde Rúben Amorim se transferiu esta semana para Alvalade.