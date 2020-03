Portugal derrotado pela Geórgia em Paris

A exibição acabou por ser positiva, mas um cartão amarelo a 13 minutos do fim, que deixou a selecção nacional de râguebi em inferioridade numérica, desequilibrou o confronto entre a Portugal e Geórgia. Num encontro realizado no Estádio Jean Bouin, em Paris, os portugueses estiveram na frente até ao minuto 67, mas os georgianos aproveitaram a vantagem numérica para garantirem a vitória (39-24) e a conquista do Rugby Europe Championship 2020.

Frente a um rival ainda invencível na prova - somava 142 pontos marcados e 29 sofridos nas três jornadas anteriores – e actual 12.º classificado do ranking mundial, Portugal acabou por fazer uma exibição de muito bom nível.

Apesar de ter sofrido logo no quarto minuto um ensaio na sequência de um alinhamento – a Geórgia explorou muito bem as fraquezas portuguesas nas fases estáticas -, a selecção portuguesa nunca se deixou dominar e chegou ao intervalo a perder por apenas três pontos (17-14), após marcar dois ensaios através da velocidade dos seus jogadores das linhas atrasadas (Manuel Cardoso Pinto e Dany Antunes).

Última jornada Roménia-Bélgica: Botosani, 13h00 (14 de Março)

Geórgia-Rússia: Tbilissi, 14h00 (14 de Março)

Espanha-Portugal: Madrid, 11h45 (15 de Março)

No início da segunda parte, uma arrancada do segunda linha Luís Batista foi finalizada por João Belo, colocando Portugal a ganhar, por 21-17. Com novo ensaio após um alinhamento, a Geórgia voltou a assumir o comando, mas uma penalidade de Dany Antunes deu aos Lobos dois pontos de vantagem (24-22), com pouco mais de dez minutos para jogar.

Com tudo por decidir na parte final, a equipa portuguesa parecia ter condições para vencer e adiar para a última jornada a decisão sobre o vencedor do Rugby Europe Championship 2020, mas no momento decisivo a experiência georgiana fez a diferença.

Classificação 1.º Geórgia, 19 pontos

2.º Portugal, 9 pontos

3.º Espanha, 9 pontos

4.º Rússia, 8 pontos

5.º Bélgica, 7 pontos

6.º Roménia, 5 pontos

Aos 67’, o árbitro considerou que um jogador português tocou a bola deliberadamente para a frente num ataque georgiano, evitando dessa forma um ensaio, e penalizou o gesto com um ensaio-penalidade e um cartão amarelo.

Novamente a perder (24-29) e com menos um jogador, Portugal acabou por fraquejar e a Geórgia aproveitou dois erros de jogadores lusos para marcar mais dois ensaios, fixando o resultado final em 24-39.

Apesar da derrota, Portugal beneficiou dos resultados das outras partidas da 4.ª jornada do Rugby Europe Championship para garantir matematicamente a permanência na próxima edição da competição.

Na última jornada, que será disputada no próximo fim-de-semana, o último lugar, posição que obrigará a disputar um play-off com o primeiro classificado do Rugby Europe Trophy, será decidido entre Roménia e Bélgica, que se vão defrontar em Botosani.

Portugal vai despedir-se do Championship em Madrid, frente à Espanha, num jogo em que o vencedor garante o 2.º lugar na principal divisão da Rugby Europe.