Benfica nem de penálti regressa às vitórias

O Benfica empatou neste sábado a um golo com o Vitória de Setúbal e corre o risco de ficar ainda mais longe da liderança, caso o FC Porto derrote o Rio Ave ainda neste sábado.

As “águias” realizaram mais uma má exibição e até estiveram a perder. Conseguiram chegar ao empate já no segundo tempo e depois falharam um penálti.

Depois de uma primeira parte sonolenta e em que houve apenas uma ocasião de golo para cada lado, o segundo tempo começou com o golo do V. Setúbal, apontado por Carlinhos (46'), que finalizou uma jogada bem delineada dos sadinos.

Foi o pior recomeço de jogo possível para os “encarnados” que tiveram a sorte de Semedo cometar um erro e acertar com o cotovelo no rosto de Rúben Dias, durante a marcação de um canto. Um despropósito do central sadino, até porque a bola nem sequer ia para a zona onde estavam ambos os jogadores.

Pizzi não falhou o penálti (49') e repôs a igualdade, dando algum ânimo aos “encarnados” que teriam ainda a hipótese de dar a volta ao marcador num segundo penálti assinalado por bola na mão de Artur Jorge. Só que, desta vez, Pizzi falhou o castigo máximo, atirando ao lado da baliza do Vitória.