“O teatro é que conta, é ele que orienta a cidade”

O relatório oficial do incêndio que na noite de 11 para 12 de Abril de 1908 destruiu a principal sala de espectáculos da cidade; desenhos e notas do arquitecto José Marques da Silva (1869-1947) com estudos preparatórios do projecto para o novo edifício; um título de acções da subscrição pública lançada para a sua edificação; uma fotografia estereoscópica do teatro a ser construído tirada por Artur Benarus (1861-1926); uma cimalha do capitel do salão nobre, encontrada num carpinteiro de Serzedelo, Braga; dezenas de cadeiras da plateia localizadas em colecções privadas; peças de mobiliário e da maquinaria do palco identificadas em casas de velharias; o abaixo-assinado que em 1930 pedia ao Inspector-Geral dos Teatros que impedisse a transformação em cinema; o livro de honra do São João Cine… Será com peças, mais ou menos “inéditas”, como estas que o Teatro Nacional São João (TNSJ) vai reconstituir numa exposição a inaugurar em Setembro a história deste edifício cujo centenário se assinala este sábado, 7 de Março, a recordar a inauguração do edifício, desenhado por Marques da Silva, nessa noite de 1920, com a estreia da ópera Aída, de Verdi, pela companhia italiana Ercole Casali.

Continuar a ler