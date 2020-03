Fantasporto dá prémios ao cinema que vem da Ásia

Termina hoje a edição do 40.º aniversário do Fantasporto. O venerando festival de cinema fantástico português entregou o prémio máximo da competição internacional à produção japonesa Ghostmaster, dirigida por Paul Young. O prémio especial do júri ficou também no Japão, sendo entregue a Dancing Mary do veterano Sabu.

O júri composto pelos realizadores Francisco Bendomir e Julian Richards e pelo produtor Pedro Farate premiou ainda o filipino Roderick Cabrido (melhor realizador por Clarita), o sueco Leif Edlund (melhor actor por Koko-Di Koko-Da), a filipina Christine Reyes (melhor actriz por Untrue) e os canadianos Lee Paula Springer e Chris Bavota (melhor argumento por Dead Dicks).

Na secção Orient Express o melhor filme foi Bring Me Home do coreano Kim Seung-Woon, e o prémio de cinema português 2020 coube a Bunker de João Estrada.

O Grande Prémio da Semana dos Realizadores foi para Willow do macedónio Milcho Manchevski.

O festival termina pelas 21h00 no Rivoli com a cerimónia de entrega de prémios, incluindo o Prémio Fantasporto 2020 ao realizador italiano Ruggero Deodato, autor de Holocausto Canibal, e seguida pela exibição do filme do brasileiro Bruno Bini, Loop. Ainda este sábado, pelas 17h00, será projectado no Rivoli o documentário realizado por Isabel Pina sobre o 40.º aniversário do festival.