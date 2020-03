Editora cancela autobiografia de Woody Allen após protesto dos funcionários

O grupo editorial Hachette cancelou a publicação de uma autobiografia do realizador Woody Allen, Apropos of Nothing (A Propósito de Nada, em tradução literal), que estava previsto chegar às bancas a 7 de Abril. A editora norte-americana anunciou a decisão esta sexta-feira, um dia depois de os próprios funcionários terem feito greve em Nova Iorque e Boston para protestar contra a publicação da autobiografia de Woody Allen, acusado de abuso sexual.

O contrato com a norte-americana Grand Central Publishing, uma filial da Hachette, tinha já sido criticado também por Ronan e Dylan Farrow, filhos de Woody Allen. Isto porque, em Outubro de 2019, Ronan Farrow, jornalista, filho de Woody Allen e da actriz Mia Farrow, escreveu um livro, intitulado Catch and Kill, publicado por uma outra filial do Grupo Hachette, que consiste numa investigação sobre casos de agressão sexual (nomeadamente o caso Harvey Weinstein) e sobre a forma como os homens poderosos conseguem escapar às consequências dos seus actos — e que depressa se tornou um best-seller dando força ao movimento #MeToo.

Já em 2014, a sua irmã adoptiva, Dylan Farrow, acusou o realizador de abuso sexual. Segundo Dylan Farrow, o alegado abuso aconteceu em 1992, quando a jovem tinha sete anos. Porém, Woody Allen negou as acusações e, após duas investigações, o caso acabou por não ir a tribunal.

No início da semana, Dylan Farrow divulgou um comunicado onde acusava o Grupo Hachette de trair o seu irmão Ronan. “A publicação pela Hachette da autobiografia de Woody Allen é profundamente perturbadora para mim, pessoalmente, e uma traição absoluta ao meu irmão, cujos relatos corajosos, capitalizados pela Hachette, deram voz a numerosos sobreviventes de abuso sexual por homens poderosos”, escreveu citada pela BBC, acrescentando que este é um “exemplo do profundo privilégio que o poder, o dinheiro e a notoriedade proporcionam”, acusando a Hachette de compactuar com a situação.

Numa troca de emails divulgada pelo New York Times, o próprio Ronan Farrow critica o grupo editorial: “A vossa política de independência editorial entre as vossas filiais não vos isenta das vossas obrigações morais e profissionais enquanto editora de Catch and Kill, e enquanto dirigente de uma empresa chamada a ajudar nos esforços de homens abusivos que querem branquear os seus crimes “, escreveu num email enviado ao director executivo Michael Pietsch.

Uma decisão “difícil"

A porta-voz do Grupo Hachette (HBG, na sigla em inglês), Sophie Cottrell, disse em comunicado que esta tinha sido uma decisão “difícil”. Na HBG “levamos muito a sério as nossas relações com os autores e não cancelamos livros de ânimo leve. Já publicamos e vamos continuar a publicar muitos livros desafiadores. Enquanto editora, todos os dias garantimos no nosso trabalho que diferentes vozes e pontos de vista divergentes podem ser ouvidos”, notou.

Após uma reunião da administração com os funcionários, o grupo editorial chegou “à conclusão que não seria exequível avançar com a publicação”. A porta-voz referiu ainda que a HBG irá devolver todos os direitos ao autor, que já tinha visto recusada, por mais que uma vez, a publicação da sua autobiografia por outras editoras americanas.

O realizador, vencedor de vários Óscares, conta com um reportório onde constam clássicos como Annie Hall e Manhattan ou a recente produção Um Dia de Chuva em Nova Iorque. Na segunda-feira, foi anunciado que a autobiografia deveria chegar às bancas a 7 de Abril. À data, o livro foi apresentado como “uma narrativa completa da sua vida tanto profissional como pessoal” que iria incluir notas do próprio Woody Allen sobre “as suas relações com a família, amigos e os seus entes queridos”.

Em Novembro passado, a Amazon também cancelou um contrato para a exibição de uma série de filmes com Woody Allen, na sequência de acusações de abuso sexual e depois de o realizador ter defendido, durante uma entrevista, Harvey Weinstein — considerado culpado de acto sexual criminosa e violação no mês passado. Depois de ter iniciado um processo contra a plataforma de streaming, as partes chegaram a acordo, sem que os termos tenham sido revelados.