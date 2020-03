China atribui código QR aos cidadãos para conter coronavírus

A China está a atribuir um código de QR aos cidadãos — que os identifica como parte dos grupos “verde”, “amarelo” ou “vermelho” — para facilitar o controlo do novo coronavírus (covid-19) no país e acelerar o retorno à normalidade. Funciona como uma espécie de código de barras que é lido através da câmara do telemóvel. O objectivo do Governo de Pequim é alertar os cidadãos em risco de contrair covid-19 que se devem isolar, bem como monitorizar a sua entrada em espaços públicos como estações de metro e centros comerciais.

