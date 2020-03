Temperaturas começam a subir e podem chegar aos 25ºC na próxima semana

Depois da passagem da depressão Norberto, o​s termómetros vão começar a subir a partir deste fim-de-semana, com algumas regiões do país a ultrapassarem os 20ºC. Mas é a partir da próxima semana que o calor vai chegar.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um sábado com períodos de céu nublado no Norte e litoral Centro, com “possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no Minho e Douro Litoral”, assim como uma pequena descida da temperatura mínima e uma ligeira subida da máxima. Numa previsão assinada pelo meteorologista Bruno Café, o IPMA refere que o vento será em geral fraco do quadrante norte e de moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas até meio da manhã.

No sábado, os termómetros poderão chegar aos 16ºC em Bragança, 16ºC no Porto e Aveiro, 18ºC em Castelo Branco, 21ºC em Santarém, 20ºC em Évora e Lisboa, 19ºC em Beja e 22ºC em Faro. As temperaturas rondarão os 19ºC e nos Açores e podem chegar aos 22ºC no Funchal, arquipélago da Madeira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No domingo, o céu manter-se-á “geralmente muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado no Baixo Alentejo e Algarve” com “períodos de chuva ou aguaceiros no Minho e Douro Litoral a partir da manhã, estendendo-se às regiões a norte do sistema Montanhoso Montejunto-estrela durante a tarde”.

As previsões de domingo apontam para temperaturas de 13ºC em Bragança, 14ºC no Porto, 11ºC na Guarda, 15ºC em Coimbra, 18ºC em Castelo Branco, 17ºC em Lisboa, 18ºC em Beja, 23ºC em Faro, 19ºC nos Açores e 23ºC na Madeira.

Mas é a partir da próxima semana que se vão começar a registar as temperaturas mais altas, com o IPMA a prever uma subida da temperatura máxima em todo o país e da mínima na região sul. Em Lisboa, os termómetros vão continuar a rondar os 20ºC, mas em Faro a mínima rondará os 10ºC e a máxima poderá chegar aos 25ºC . Mas há mais: o IPMA prevê que, na próxima quarta-feira, as temperaturas podem até chegar aos 28ºC na região de Alcoutim, no distrito de Faro.