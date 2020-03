Operação Marquês: defesa de Vara insiste que houve “batota” na distribuição do inquérito

Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Armando Vara, afirmou, esta sexta-feira, no segundo dia do debate instrutório do processo da Operação Marquês, que houve “batota” na distribuição do inquérito ao juiz Carlos Alexandre, em Setembro de 2014. “É um acto da maior gravidade”, sublinhou o advogado que, no final da intervenção, defendeu que não foram cumpridos determinados requisitos na distribuição do processo. “Se tal não for reconhecido, é uma machadada brutal na sociedade que conhecemos”, disse, olhando directamente para o juiz de instrução criminal Ivo Rosa.

