O mês passado foi o Fevereiro mais quente desde que há registos em Portugal

O valor da temperatura média do ar no mês passado foi 2,45 °C superior ao normal, fazendo deste o Fevereiro mais quente desde 1931, revelou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A média da temperatura máxima foi 17,89 °C, mais 3,51 °C do que o normal.

Segundo os dados do IPMA, nos dias 23 e 24 foram ultrapassados os maiores valores da temperatura máxima do ar para o mês de Fevereiro em cerca de 40% das estações meteorológicas da rede.

Além de classificar o mês como “extremamente quente”, o IPMA salienta ainda que foi “extremamente seco”, o quinto mais seco desde que há registos.

Dados revelados pelo programa europeu Copernicus mostram que Fevereiro passado foi o segundo mais quente desde que há registos (1855), a nível global, da Sibéria à Antárctida. E que este Inverno está a ser o mais quente na Europa.

O primeiro mês do ano também foi o Janeiro mais quente desde que há registos, avançou a agência norte-americana para os oceanos e atmosfera (NOAA, na sigla em inglês). Aliás, os quatro meses de Janeiro mais quentes desde que há registo aconteceram nos últimos quatro anos, desde 2016.