Laboratórios privados cobram até 200 euros por teste ao novo coronavírus

Os testes de despiste do novo coronavírus custam cerca de 200 euros num dos principais laboratórios de análises do país, o grupo Germano de Sousa, confirmou fonte oficial em declarações ao PÚBLICO. Tanto este grupo como o dos laboratórios Dr. Joaquim Chaves já estão a realizar testes de despiste da Covid-19. O custo destes testes está relacionado com a sua importação do estrangeiro, justifica o médico patologista Germano de Sousa — ex-bastonário da Ordem dos Médicos —, admitindo que o preço possa baixar para cerca de 100 euros caso a procura aumente muito. No entanto, “de momento a procura é pouca, mas com isto assim acredito que vá aumentar”, afirma.

