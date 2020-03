Readmitida trabalhadora do CDS-PP que impugnou despedimento e acusou partido de bullying

A assessora do CDS-PP que impugnou o seu despedimento por extinção do posto de trabalho e acusou o partido de bullying chegou a acordo com os centristas e vai ser readmitida, disse hoje à Lusa o seu advogado.

Segundo o seu representante, Alexandra Sousa Uva e o CDS-PP “chegaram a acordo quanto ao processo que corria termos no Tribunal de Trabalho de Lisboa, e, em consequência, será a mesma admitida a desempenhar as funções que até, então, desempenhava, de assessora”.

A trabalhadora passará a estar “na dependência directa” do secretário-geral do CDS-PP, Francisco Tavares.

“Com efeito, fica, assim, demonstrado que todo o processo de extinção do posto de trabalho, a par dos outros que entretanto claudicaram, por desistência do CDS-PP, ainda na anterior direcção, apenas se deveu a questões que apenas podemos apontar como pessoais, motivadas pelo anterior secretário-geral, dr. Pedro Morais Soares”, apontou o advogado.

Em declarações à Lusa, a assessora estimou regressar ao trabalho “na próxima semana”.

“A partir do momento em que tenha o documento da Segurança Social comigo, começo a trabalhar no dia seguinte”, referiu Alexandra Sousa Uva.

A trabalhadora salientou ainda que os membros da nova direcção do CDS “foram correctíssimos” consigo, ao contrário do anterior secretário-geral.

De acordo com o seu representante, “todo o processo foi acompanhado de perto” pelo presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, e pelo secretário-geral, Francisco Tavares.

“Ambos fizeram o esforço possível para irem ao encontro das pretensões da minha cliente e por forma a poderem resolver o processo extra judicialmente”, assinala a mesma fonte.

No início de Janeiro, Alexandra Uva decidiu impugnar o seu despedimento por extinção do posto de trabalho, acusando o partido de “bullying” por ter sido colocada à margem, sem “nada para fazer”.

Em declarações à Lusa na altura, a trabalhadora da sede nacional do partido afirmou hoje que é efectiva há uma década e que a extinção do seu posto de trabalho lhe foi comunicada no final de Outubro, com a justificação de que o partido atravessa uma fase complicada.

Desde que lhe foi comunicado que seria despedida que esta assessora de 57 anos se queixa de “bullying” e as queixas são dirigidas especialmente ao ex-secretário-geral do CDS-PP, Pedro Morais Soares.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Durante estes dois meses fui completamente posta de parte. Não me dão nada para fazer numa altura em que há trabalho para fazer, por ser um período pré-congresso”, afirmou no início de Janeiro à Lusa, considerando tratar-se de “uma questão de bullying”.

Na ótica de Alexandra Uva, o processo da extinção do posto de trabalho não foi conduzido da melhor forma e apresentou ilegalidades, o que a levou a recorrer à justiça e a apresentar uma impugnação.

Depois de as partes não terem conseguido chegar a acordo, o caso chegou a tribunal, tendo a primeira audiência acontecido no dia 22 de Janeiro, a três dias do congresso que elegeu a nova direcção, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos.