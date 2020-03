PCP quer 5000 novos militantes trabalhadores e mais “luta de massas”

Daqui até 6 de Março do próximo ano, quando o PCP comemora o centenário da sua fundação, Jerónimo de Sousa quer conquistar para o partido 5000 novos militantes trabalhadores e ver lançada, “com mais ímpeto, a luta de massas”, dinamizada essencialmente pela CGTP, que tem há um menos de um mês nova liderança. Os objectivos para o próximo ano, que será “muito intenso", foram definidos por Jerónimo de Sousa no comício dos 99 anos do PCP que decorreu nesta sexta-feira à noite no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

O evento marcou o arranque das comemorações dos cem anos da criação do partido, que se estenderão até Março de 2022 sob o lema “Liberdade, Democracia, Socialismo. O Futuro tem partido”. Num discurso de uma hora, Jerónimo de Sousa percorreu a história de um partido que “nasceu para ser diferente” e continua a ter como horizonte uma “terra sem amos, liberta da exploração e da opressão"; lembrou a luta antifascista na clandestinidade e como se tornou no “partido da revolução de Abril” e construtor e defensor da Constituição.

O leque das comemorações é grande, de exposições e espectáculos a comícios de relevo, da Festa do Avante! à edição de um livro sobre o partido e reedição de títulos com enfoque na obra de Cunhal e um documentário. Para colmatar as contas deficitárias e financiar as actividades extra destes dois anos, o PCP vai lançar uma campanha nacional de recolha de fundos e procurar um aumento geral das quotizações (a indicação é que seja 1% do rendimento mensal, a que se soma um dia de salário por ano) e o seu pagamento (apenas metade está em dia). A par dos 5000 novos militantes, o partido quer criar cem novas células em empresas para alargar a sua influência.

Mas o discurso de Jerónimo foi também muito para a crítica ao PS e à situação deficitária para a qual o Governo de António Costa - diz - não consegue resposta por insistir em compatibilizar o impossível: as metas europeias e o investimento público, a dinamização da economia. A ajuda comunista nos últimos quatro anos foi imprescindível, diz o secretário-geral, mas o que se conseguiu é de “alcance limitado” para o tanto de que o país precisa. A tal “política alternativa, patriótica e de esquerda” do PCP - melhores rendimentos e direitos laborais, promoção do aparelho produtivo, sectores essenciais como a banca e transportes totalmente públicos, maior justiça fiscal, soberania e independência face às regras de Bruxelas e do euro.

Além de se juntar ao PSD e ao CDS, o PS converge agora também com o Chega e a Iniciativa Liberal - todas “forças ao serviço do grande capital” que defende os “projectos velhos de agravamento da exploração e de questionamento do regime democrático”, permitindo a difusão de “concepções reaccionárias e antidemocráticas”, lamenta Jerónimo.

Este é também ano de congresso (electivo, em Novembro, em Loures) que é preciso “preparar com a máxima atenção”, ao mesmo tempo que é necessário dar luta ao “imperialismo que adensa nuvens negras sobre o mundo”, não olhando “a meios para impor o seu domínio, da chantagem à ameaça, das sanções ao bloqueio, da guerra económica à agressão militar, em afronta ao direito internacional”. Os exemplos? Da Síria ao Iémen, da Palestina à América Latina, vai citando Jerónimo, preocupado ainda com o alinhamento do Governo português com a “estratégia belicista” dos EUA, NATO e UE.