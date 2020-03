Nova lei das PPP arrisca-se a morrer 92 dias depois de ter entrado em vigor

A nova lei das parcerias público-privadas (PPP), aprovada pelo Governo em Novembro do ano passado, pode morrer esta sexta-feira no Parlamento, 92 dias depois de ter entrado em vigor. PSD, PCP e PEV têm propostas para revogar a lei. Se estes partidos se apoiarem mutuamente (o que não é impossível) - e com o BE a acompanhá-los -, pode haver uma maioria negativa na Assembleia da República. Para evitar que a lei seja derrubada, o PS terá de garantir apoios noutras bancadas.

