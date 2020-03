Marcelo falou para todos, mas nem todos comentam o seu discurso

O primeiro discurso do Presidente da República no rescaldo da aprovação do Orçamento do Estado para 2020 foi muito político e Bloco e CDS não deixaram de reparar nisso. O centrista João Almeida considera que as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no 30.º aniversário do PÚBLICO foram “pertinentes”, merecem ser ouvidas e vão ao encontro de algumas ideias defendidas pelo CDS. Pedro Filipe Soares também defende que podem ser retiradas conclusões “que estão de acordo com o que o Bloco de Esquerda tem dito”. O PÚBLICO pediu reacções ao PS, PSD e PCP, sem sucesso.

