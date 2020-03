Governo tenta evitar chumbo da lei das PPP na recta final do debate

O Governo está disponível para melhorar a nova lei das parcerias público-privadas (PPP) na especialidade. A intenção foi revelada nesta sexta-feira no Parlamento pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros que tenta assim evitar que a lei seja derrubada hoje mesmo através de uma possível coligação negativa entre a esquerda do PS e a direita.

“O Governo está disponível para aperfeiçoamentos que permitam um consenso”, disse André Caldas na Assembleia da República onde os deputados fazem uma apreciação da lei aprovada pelo Governo.

As novas regras das PPP foram aprovadas pelo Governo através de um decreto-lei a 21 de Novembro do ano passado e entraram em vigor a 5 de Dezembro. A lei gerou polémica desde o início por vários motivos: dá mais poderes ao Conselho de Ministros em detrimento do ministro das Finanças, retira as autarquias, regiões e políticas de habitação do âmbito de aplicação de lei e torna mais flexível a definição dos critérios de lançamento de uma PPP.