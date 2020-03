Dois anos para comemorar cem e o futuro do PCP

Serão dois anos inteiros para comemorar cem: o PCP arranca esta sexta-feira as comemorações do seu centésimo aniversário, que se celebra a 6 de Março do próximo ano, e irá prolongá-las até 2022. O palco escolhido para o comício desta noite é emblemático para o PCP da democracia: o Pavilhão Carlos Lopes acolheu o primeiro congresso do partido no pós-25 de Abril de 1974, a exposição dos 60 anos e alguns dos grandes comícios de amizade com partidos comunistas estrangeiros, como o francês, o italiano e o da União Soviética. Também ali se fez o primeiro congresso da União de Estudantes Comunistas (criada em 1971) e ali voltaria para o congresso da unificação, em Novembro de 1979, com a União da Juventude Comunista.

Continuar a ler