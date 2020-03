Chumbados projetos do PCP e do BE sobre exceção à lei dos compromissos no SNS

O Parlamento rejeitou esta sexta-feira projectos de lei do PCP e do BE para abrir excepções para os hospitais na lei dos compromissos, no sentido de poderem realizar despesa com medicamentos e tratamentos sem as restrições que a legislação impõe actualmente.

Os projectos de lei foram rejeitados pelo PSD, CDS-PP e pelo PS.

O PAN anunciou que acompanhava as propostas e a Iniciativa Liberal absteve-se, alegando que o que tem de mudar é o sistema. O PEV votou a favor, bem como a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

O PCP defendia um regime excepcional para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no âmbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, alegando que o surto do novo coronavírus que o país enfrenta é exemplo dessa necessidade.

“Já foi criada uma excepção para as autarquias locais. Não há nenhuma razão para que o SNS não seja excepcionado”, alegou a deputada Paula Santos, ao intervir no plenário. A parlamentar argumentou que a lei em causa compromete o funcionamento dos hospitais e defendeu que a saúde “tem de estar em primeiro lugar”.

No projecto de diploma, os comunistas frisaram que têm sido recusados vistos, no Tribunal de Contas (TC), a contratos para aquisição de medicamentos, nomeadamente para o tratamento de doenças oncológicas, VIH/SIDA, artrite reumatóide entre outros.

“Recentemente foi tornada pública a rejeição pelo Tribunal de Contas da aquisição de medicamentos para o tratamento de doenças oncológicas pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte. [Incluindo] ​medicamentos que são fundamentais para os doentes oncológicos, que deste modo ficam privados do tratamento e dos cuidados a que têm direito”, lê-se na exposição de motivos que o PCP levou a debate.

“São já cerca de 40 contratos apresentados por entidades hospitalares que foram recusados pelo Tribunal de Contas desde 2017. O motivo é idêntico, a ausência de comprovação de fundos disponíveis, de acordo com o estabelecido na lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, que tem carácter imperativo sobre a demais legislação, incluindo sobre a missão do SNS e a necessidade de assegurar cuidados de saúde”, sustentou o PCP.

No mesmo sentido, o projecto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda pretendia excluir as entidades do SNS da aplicação da lei dos compromissos. “A lei criada em 2012 pelo PSD e o CDS é um garrote ao funcionamento dos serviços. Atenta contra um direito fundamental, que é o direito do acesso à saúde”, disse o deputado Moisés Ferreira.

O deputado justificou que o próprio Tribunal de Contas reconheceu que há um problema que carece de resolução e que essa resolução deve partir do legislador.

“Durante todo o período de vigência da lei verificaram-se inúmeras recusas de visto do TC”, afirmou Moisés Ferreira, exemplificando com alguns casos, entre os quais um impedimento do Hospital Amadora-Sintra para comprar medicamentos destinados ao tratamento de VIH/SIDA. “Esta é uma realidade inaceitável. É a vida dos doentes que pode estar em risco”, acusou.

A deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa considerou “inaceitável” que os doentes fiquem sem tratamento, mas defendeu que há “muitas formas de criar garrotes” e que o problema está nas elevadas dívidas dos hospitais e no subfinanciamento dos serviços.

Para o PSD, a responsabilidade é do governo e dos orçamentos aprovados nas anteriores legislaturas.

O PS afirmou compreender as motivações das propostas do BE e do PCP, mas defendeu que têm sido tomadas medidas, nomeadamente de reforço orçamental que espera poderem contribuir para resolver os constrangimentos alegados.