Cecília Anacoreta Correia é a nova porta-voz do CDS

A consultora e professora universitária Cecília Anacoreta Correia é a escolha de Francisco Rodrigues dos Santos para porta-voz do CDS. O cargo estava vago desde o congresso de Aveiro, no final de Janeiro. A nova porta-voz tem 43 anos, é casada (com Filipe Anacoreta Correia, presidente da mesa do conselho nacional do partido), e tem quatro filhos.

De acordo com informação oficial do CDS, o anúncio do nome da nova porta-voz foi feito na primeira reunião da direcção, que se realizou na última semana. Francisco Rodrigues dos Santos escolheu a advogada, nascida e licenciada no Porto, “pela sua competência, inteligência por ser uma mulher de convicções”, aliando “a sua experiência profissional à defesa de causas sociais”, lê-se em comunicado. “Tem a convicção de que o CDS é um partido essencial na democracia em Portugal, com um passado de que se orgulha e um futuro de que não se pode demitir”, acrescenta a nota enviada pelo partido.

Cecília Anacoreta Correia integra o conselho nacional do CDS, é consultora principal do JurisAPP - o Centro de Competências Jurídicas do Estado - desde 2018 e foi advogada na Abreu Advogados entre 2006 e Dezembro de 2018.

Ao escolher uma mulher para ocupar o cargo de porta-voz, Francisco Rodrigues dos Santos tenta calar as críticas internas de que a sua direcção saída do congresso de Aveiro é pouco paritária.