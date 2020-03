Acolher um desconhecido em casa? Sophie conta a sua história no Cinenova

“O que implica hospedar alguém? E alguém que não tem nada?” Estas são as perguntas que surgiram a Sophie Abraham, realizadora da curta Elle s’appelle Kenny, quando teve de acolher alguém no seu apartamento desarrumado. O filme nasceu a propósito de um workshop que desafiava os participantes a fazerem um filme em casa. Nervosa com a perspectiva de acolher uma desconhecida, decidiu gravar o momento. “Os planos são muito simples, é a voz que é mais importante. Eu queria captar tanto a urgência do presente como a expectativa”, desconstrói Sophie, em declarações por escrito ao P3.

O vídeo final vai ser apresentado esta sexta-feira, 6 de Março, a partir das 21 horas, no único festival de cinema universitário em Portugal, que acontece na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o Cinenova. Sophie submeteu o seu filme porque, após passar uma semana com outros estudantes realizadores, percebeu “como os pontos de vistas são diferentes”. “Os filmes de estudantes costumam ser feitos com orçamentos pequenos, o que obriga a serem criativos, e isso pode ser realmente interessante.”

Os filmes universitários já competem em vários festivais, mas em categorias com menos visibilidade, explica ao P3 Patrícia Lima, produtora executiva do festival. “Aqui nós deixamos mesmo um espaço para os estudantes universitários terem possibilidade de mostrar o seu trabalho e verem-no ser reconhecido. É importante que a produção cinematográfica em Portugal comece a ser valorizada desde o início.”

A primeira edição, em 2019, foi muito “experimental”, porque não existia “nenhum ponto de referência", explica Patrícia. Este ano, o festival regressa com uma “equipa mais organizada e experiente”, composta quase exclusivamente por alunos. O tema geral é Cinema e Conhecimento, um assunto abrangente já que as produções submetidas são normalmente elaboradas em contexto de aula e com temas mais específicos. O objectivo é compreender como “todas as áreas que alguém estuda e as aulas que frequenta influenciam essa produção e se reflectem na mesma”, gerando conhecimento através do cinema, esclarece Patrícia.

Até sábado, 7 de Março o Cinenova tem a concurso 38 filmes de 19 nacionalidades. As várias sessões são de entrada livre e há ainda workshops e debates na programação.