Vera Magalhães foi alvo das milícias digitais de Bolsonaro

Vera Magalhães tem uma expressão jovial que lhe dá uma aparência bem mais jovem do que os 47 anos que diz ter. Sim, que diz ter. Por estes dias, para muitos brasileiros, esta jornalista com mais de vinte anos de uma carreira dividida entre alguns dos principais meios de comunicação do país é a principal fonte daquilo que acreditam ser fake news. Talvez até da sua idade duvidassem. Entre eles está o Presidente Jair Bolsonaro, que a acusou de mentir. Não forneceu qualquer prova para basear a sua acusação, mas isso não impediu Magalhães de se tornar no mais recente alvo das milícias digitais que apoiam o Governo.

