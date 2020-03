Ernesto Cardenal e as forças das trevas

“Contaram-me que estavas enamorada de outro/ e por isso fui para o meu quarto/ e escrevi este artigo contra o Governo/ que me prendeu”. Ernesto Cardenal, poeta nicaraguense

Ao poeta nem lhe valeu o caixão

As turbas do regime de Daniel Ortega nem na morte pouparam o poeta da luta, teólogo da libertação. De lenço vermelho e preto amarrado ao pescoço, irromperam pela catedral de Manágua para continuar na morte a perseguição que Ernesto Cardenal sentiu nos últimos anos de vida. Ortega e a mulher Rosario Murillo, coveiros da revolução sandinista, que até declararam três dias de luto nacional pelo poeta, encarregaram-se de perturbar o último descanso do padre que João Paulo II impediu de administrar os sacramentos e o Papa Francisco reabilitou. Ortega e a mulher “são donos de todos os poderes da Nicarágua”, dizia Cardenal ao El País em 2017, “têm um poder absoluto, infinito, que não tem limites e esse poder está agora contra mim”. Esse poder invadiu, na terça-feira, a catedral aos gritos na altura da entrada do caixão; centenas de apoiantes de Ortega entoando as palavras de ordem “queremos a paz” e “não puderam nem poderão”, em referência aos protestos sociais de 2018, apelidados pelo Governo de golpe falhado. O poeta, esse, morreu no domingo, aos 95 anos, íntegro, “porque, às vezes, nasce um homem numa terra/ que é essa terra/ E a terra em que esse homem é enterrado/ é esse homem/ E os homens que depois nascem dessa terra/ são esse homem”.

No escuro dos arquivos

Os “grandes defensores da humanidade”, às vezes, são como essa ideia de que o tudo é nada e vice-versa e acabam por ser grandes antagonistas da humanidade, que isto da História é como quem a escreve, há quem descubra e quem se descubra descoberto já quando estava coberto de ser. Esse defensor da humanidade de que fala o Vaticano é o “papa de Hitler” Pio XII que dirigiu a Santa Sé nos tempos sombrios da II Guerra Mundial. A Santa Sé abriu esta semana os arquivos mantidos secretos durante décadas para que se estude o papado de Eugenio Pacelli e se demonstre que, afinal, o homem que não pôs o peso da Igreja Católica na denúncia do Holocausto (apesar de ter sido avisado dos planos do III Reich em 1942) não foi tão mau como o pintam. Ou para borrar ainda mais a pintura (que humanidade salva um homem que deixa morrer seis milhões de judeus, cinco milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, mais de meio milhão de ciganos, etc., etc., sem levantar a voz?). A iniciativa foi do Papa Francisco (só um Papa pode autorizar a abertura dos arquivos de um antecessor), para demonstrar que a Igreja “não tem medo da História”. “As forças das trevas subjugam as almas principalmente através dos pecados da impureza”, dizia Pio XII, e muitos perguntam que pecados se guardam no escuro desses arquivos?

Deus ex machina

Em To Be a Machine, Mark O’Connell escreve sobre o transumanismo, movimento que procura melhorar o nosso corpo e a nossa mente através da tecnologia, tentando combater os efeitos do envelhecimento e aspirar à imortalidade. O filósofo irlandês, em entrevista esta semana ao El País Brasil, diz que o transumanismo oferece hoje a mesma coisa que a religião anda a pregar há séculos: “A possibilidade de acreditar que talvez não tenhamos que morrer”. Oferecida a imortalidade, neste caso, através da tecnologia. É uma coisa de ricos, de homens brancos, endinheirados com demasiado medo de perder a fortuna para algo tão mundano como a morte (Elon Musk, o criador da Tesla, e Ray Kurzweil, engenheiro da Google, estão entre os criadores). “É um movimento muito individualista. Estão mais interessados ​​no que lhes acontecerá particularmente do que com o que acontecerá à humanidade”, explica O’Donnell. A questão de, a haver imortalidade, ser só para uns quantos, não assoma entre as suas preocupações. Lepht, uma das poucas mulheres do movimento, e que implantou 50 chips e vários ímanes no corpo para o melhorar, justificava-se, em 2016, à BBC: “Prefiro sofrer a dor e adquirir conhecimento a evitar a dor e ficar sem o conhecimento”.

Blasfémias

Asia Bibi passou nove anos no corredor da morte acusada de blasfémia. Condenada em 2010, foi absolvida em 2019 pelo Supremo Tribunal de Justiça do Paquistão por falta de provas. Nas prisões paquistanesas mais de 1500 pessoas estão hoje detidas ao abrigo de uma lei que, na maioria das vezes, mais não é que um estratagema usado por vizinhos como forma de vingança. Católica num país maioritariamente muçulmano, Asia Bibi garantiu, em entrevista concedida esta semana à KTO, televisão católica francesa, que a sua fé se manteve firme durante o tempo que passou na cela, ajudada por uma Bíblia, contrabandeada por uma das guardas. “Para mim não havia um dilema entre a fé e a liberdade, acredito que a liberdade está na fé”, sublinhou, depois de contar que, quando ficou doente, lhe ofereceram tratamento em troca de se converter ao Islão. A entrevista foi para o ar no dia 2 de Março, nono aniversário da morte de Shahbaz Bhatti, o ministro para as Minorias do Paquistão, assassinado – tal como o governador do Punjab, Salman Taseer, antes dele – por se opor à condenação à morte: “São duas pessoas que deixaram este mundo, mas, para mim, estão no reino do senhor e, como tal, não morreram, para mim, continuam vivas”, afirmou Asia Bibi.