Seixal, um postal ribeirinho a despertar para o turismo

O Seixal está a entrar na rota do turismo, atraindo quem procura o melhor da paisagem ribeirinha, a placidez do bairro antigo ainda de traça tradicional ou quem quer descobrir novos restaurantes e cafés. O projecto de náutica de recreio tem trazido muitos estrangeiros ao abrigo da baía, mas para Joaquim Santos, autarca local, foi com a “obra de requalificação do passeio ribeirinho e de todo o núcleo urbano antigo” que se pode dizer “que o Seixal começou a surgir como mais um ponto turístico”.

