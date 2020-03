Viagens e coronavírus: um guia para não se perder no caminho

Para onde se desaconselham viagens?

É essencial seguir os Conselhos aos Viajantes, no Portal das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). Além da informação para viajantes, são estas as indicações seguidas pelos agentes turísticos. Oficialmente, numa nota divulgada esta quinta-feira, “desaconselha-se” a realização de “viagens não essenciais” à China, Irão, Coreia do Sul (Daegu, Cheongdo, província de Gyeongsang-buk), e “áreas afectadas em Itália”. No caso italiano, sob fortes medidas e restrições, “desaconselha-se formalmente a realização de quaisquer viagens de estudo ou lúdicas de crianças e jovens” e “mais se recomenda que qualquer viagem a outras zonas de Itália seja precedida de uma ponderação sobre a imprescindibilidade da sua realização”. Também uma nota recente da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares “aconselha” ponderar visitas de estudantes ao estrangeiro, o que criou a dúvida, tanto para pais como estudantes e agências, sobre as viagens de finalistas a realizar na Páscoa. Quanto a outros destinos, para além de limitações ou condicionamentos em vários países ou regiões (além de muitos cancelamentos e alterações de voos ou programas turísticos), não há restrições a viagens, uma medida defendida pela Organização Mundial de Saúde.

Quero cancelar a viagem. Quais são os meus direitos?

No caso das viagens organizadas (pacotes com mais que dois serviços – caso de voo e hotel – comprados em agência), se for para um país ou região oficialmente desaconselhados, pode rescindir o contrato com direito a reembolso (mas, em geral, só para datas próximas). Mas não só: se houver sérias limitações locais ao usufruto do programa comprado (por exemplo, no caso de correr o risco de ficar em quarentena), considera-se que “fica em causa a realização do contrato de viagem e esta circunstância extraordinária permite cancelar a viagem”, como disse ao PÚBLICO Paulo Fonseca, coordenador do departamento jurídico da associação de defesa do consumidor Deco. Nestes casos, as agências são mais cooperativas. “Para regiões onde não está identificada epidemia ou há desaconselhamento oficial de viagem é mais difícil”, explica. “O receio do contágio para zona não oficialmente com epidemia pode não ser suficiente para a agência acordar cancelar ou alterar o programa”. Se a agência der como solução o aguardar do desenvolvimento da situação, recomenda-se informar-se da sua política de cancelamentos e alterações, registar informação sobre os condicionamentos do destino e insistir com a agência baseando-se não só no portal do MNE mas também nas informações das entidades do país de destino. No caso de viagens independentes, não “há uma legislação clara para poder cancelar e pedir o reembolso”. “Depende das condições das companhias aéreas, dos portais de reserva, dos alojamentos. Cada caso é um caso”. A recomendação também é insistir e tentar negociar.

Os seguros de viagem não nos protegem de tudo?

Em termos de cancelamentos e reembolsos, não, até porque listam, em geral e muito pormenorizadamente, as razões de força maior para ter direito à cobertura. “O medo de contágio não é força maior”, explica Mónica Dias, especialista da Deco em seguros. Isto nos seguros ligados a viagens organizadas, já em seguros especializados para viajantes independentes, dependerá das cláusulas exactas e exclusões expressas. Noutro campo, o do apoio ao viajante durante a viagem, resume a correctora de seguros MDS Portugal, “genericamente” funcionam “sem restrições perante sinistros decorrentes de infecção por coronavírus, desde que não esteja declarada uma situação de epidemia ou pandemia”. Nos seguros de viagem, também as “coberturas funcionam sem restrições”, incluindo quanto “ao cancelamento da viagem ("quando subscrita essa cobertura)” e reembolso, desde que se “verifiquem as condições previstas na apólice”. Mónica Dias, que analisou vários seguros, acrescenta que “em nenhuma apólice” viu “referência a cancelamento por receio de contágio”. A Deco deixa ainda um conselho: verifique todos os seguros que tem, “temos sempre mais do que pensamos” (da entidade patronal, créditos, cartões, automóvel, etc.). E lembra que o seguro de assistência em viagem é válido nas viagens ao estrangeiro, independentemente do meio de locomoção, desde que accionado no momento da situação. Leve o Cartão Europeu de Seguro de Doença (grátis, via Segurança Social).

E se pretender apenas cancelar ou alterar um voo?

Tirando os voos cancelados ou alterados por decisão da própria companhia, aqui o passageiro está menos protegido em matéria de cancelamento e reembolso. Algumas companhias (caso da British Airways) já começaram a anular a a taxa aplicada a alterações, uma medida que poderá ser seguida por outras empresas. Quem quiser cancelar um voo por receio da covid-19, aconselha a Deco, deve ainda assim tentar fazê-lo “justificando formalmente que a viagem está sob circunstâncias extraordinárias, o que pode dar direito ao cancelamento e reembolso”. Mas há outro problema: das centenas de consultas recebidas pela associação do consumidor, “muitas das queixas” são sobre “dificuldade de entrar em contacto com as companhias aéreas”, sendo o exemplo mais actual o dos voos para Itália e a “falta de resposta de empresas como a TAP ou Ryanair no que concerne viagens” para este país.

E quanto aos cruzeiros?

Com vários cruzeiros a serem noticiados como em quarentena em vários pontos do mundo, há uma preocupação acrescida com esta opção de férias. Muitas linhas de cruzeiros tomaram medidas radicais, além de terem alterado rotas evitando pontos (particularmente na Ásia) em que o vírus está mais activo. Empresas como a Royal Caribbean, não permitem entrada a pessoas que tenham viajado “de, para, ou através” da China, Irão, Coreia do Sul ou Itália nos últimos 15 dias antes do embarque, nem sequer a quem tenha tido contacto com estas (uma medida mais árdua de pôr em prática…). E qualquer pessoa com sintomas de gripe ou com temperatura registada de 38,4º será submetida a exames mais aprofundados. Cientes dos dilemas dos cruzeiristas, as companhias começam a facilitar a política de cancelamentos. A Pullmantur anunciou a possibilidade de cancelar a viagem até 25 dias antes (cobrando 50 euros; ou 100 euros se incluir cancelamento de voo) e reduziu outras taxas. Em termos de segurança de cancelamentos, reembolsos, seguros, etc., os conselhos e legislação de base são os mesmos que para outras viagens organizadas.

Para obter mais informações

Conselhos de Viajantes www.portaldascomunidades.mne.pt

Direcção-Geral de Saúde www.dgs.pt/corona-virus

Linha Deco para viajantes: 213710282

Organização Mundial de Saúde www.who.int

Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças www.ecdc.europa.eu

publico.pt/coronavírus